На что каждый житель Беларуси уже потратил 2000 рублей?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Спираль молчания: к чему приводит страх изоляции
Рухнет ли стабильность рубля под тяжестью повышения зарплат?
Кто виноват, спрашиваю? «Теперь все тычут пальцем в Лукашенко, мол, «позади планеты всей»
Полиция Италии расследует гибель 26 африканских девушек, найденных в море. Не исключено массовое убийство
Фото дня. Арестованные в Саудии принцы спят на полу в отеле «Ритц Карлтон»
Не шутка. Стас Михайлов пожаловался на Михаила Стасова в Европейский суд по правам человека
Опубликованы посмертные фотографии солдата, найденного повешенным в Печах
Цитата дня: «Но когда власти Гродно устраивают городскую тусовку, обеляя Советский Союз, – это не по-людски»
Дети и взрослые в красной-красной комнате в окружении Ленина. Фотофакт
BBC – о Беларуси: «И даже главная газета страны давно переставила буквы в своей короткой аббревиатуре»
Навумчык: Без Кастрычніка сапраўды не было б РБ. Была б — Беларусь
«Ленин – это как президент Советского Союза»
Российский вице-премьер наехал на Гончаренко
Заико: «Мне как-то окна ставил виолончелист»
«Гары, кат, у пекле». У Бярозаўцы да помніка Леніну прынесьлі вянок з чарапам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Фразу Лукашенко про «сталинские методы» на Гомельщине восприняли буквально
Уроженка Барановичей в Швейцарии: «Мы в шоке от цен в Беларуси»
В магазине показали «знаменитые белорусские джинсы». Цена – 43 рубля вместо 100
В Саудовской Аравии задержали принца, которого СМИ называли спасителем «личного кошелька» Лукашенко
Шоу, которое заслужили белорусы
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Уроженка Барановичей в Швейцарии: «Мы в шоке от цен в Беларуси»
Романчук назвал «целый букет серьезных заболеваний» белорусской экономики: рак, гепатит, инсульт
Семь анекдотов к 7 ноября от политолога Дракохруста
Экономике поставили диагноз. «Теперь поменять бы главного врача»
Редактор «Вечернего Могилева» ответила на жалобу ЛГБТ-активиста: «Как затронешь педерастов — все, вой полный»
Бальшавіцкая рэвалюцыя і беларуская дзяржаўнасьць
Романчук: «В главную голову страны может закрасться шальная мысль»
«Сеча» в гомельской школе глазами чиновников: «Состоялся открытый конструктивный разговор»
Почему финская система, о которой грезит министр образования, забуксует в Беларуси
О несчастных россиянах: «Из быка вола сделать можно, а обратная операция намного более сложная»
Исказители земли белорусской
Ерофеев: Россия достойна такого кандидата как Собчак
Ганапольский: «Сейчас политика похожа на цирк именно тем, что происходит невероятное»
Совет дня. Не стремитесь в айтишники, лучше прокачайте навыки в смежной области
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Марзалюк отжег на KEF-2017: «Образование в муниципальных английских школах – страх и ужас»
Сексуальные двойняшки Инстаграма
Неожиданно дорогие отели в белорусской глубинке. Фотогалерея
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Эротический календарь Liqui Moly на 2018 год
«Пахари», «Нищие», «Изнасилованная», война и главный посыл – желание мира
Джинсы-стринги, которые не скрывают почти ничего
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
07.11.2017
Ольга Евсеева, Кошт урада для Завтра твоей страны
На что каждый житель Беларуси уже потратил 2000 рублей?

А по итогам года будет примерно в два раза больше.

Любое государство собирает со своих жителей деньги в виде налогов, а потом распределяет эти средства на финансирование всевозможных общественных нужд. В некоторых странах – предварительно посовещавшись с гражданами, в некоторых – по своему собственному усмотрению. Беларусь относится к числу последних.

За первое полугодие в консолидированный бюджет Беларуси поступило 14 649,4 млн рублей. Еще 5 737,5 млн было зачислено в Фонд социальной защиты населения, и по мелочам – в другие внебюджетные фонды. В общей сложности правительство за полгода собрало порядка 20,4 млрд рублей или более 10 млрд долларов в эквиваленте.

Поступления в ФСЗН на 92% сформированы за счет взносов на государственное социальное страхование. Это как раз те пресловутые 35%, которые каждый работник ежемесячно отдает фонду из своей зарплаты. При этом 1% отражается в «расчетнике», а 34% перечисляет работодатель, поэтому на первый взгляд платежи в ФСЗН не кажутся белорусам слишком значительными. Однако на самом деле за первое полугодие в среднем каждый работающий белорус за счет этих взносов внес в фонд около 1200 рублей. Как видим, сумма очень значительная.

Сколько денег забирает государство у белорусов

Что касается бюджета, то его доходы формируются преимущественно за счет налогов – на их долю пришлось 84% средств, поступивших в консолидированный бюджет. При этом главным бюджетным донором выступает налог на добавленную стоимость – косвенный налог, который включается в цену товаров и услуг.

Мы платим его каждый раз, когда что-нибудь покупаем. За счет НДС государство за полгода собрало 4,4 млрд рублей – это почти треть всех доходов консолидированного бюджета. В среднем каждый житель Беларуси заплатил государству 460 рублей в виде НДС.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:10)
Главное
100-й годовщине Октябрьского переворота посвящается. Праздник или трагедия?
Кто виноват, спрашиваю? «Теперь все тычут пальцем в Лукашенко, мол, «позади планеты всей»
«Надеюсь дожить до весёлых времён, когда 7 ноября белорусы будут сжигать чучело Ленина на площадях»
Шоу, которое заслужили белорусы
Фото дня. Арестованные в Саудии принцы спят на полу в отеле «Ритц Карлтон»
Это не стоп-кадр из голливудского фильма – она реальная помощница президента!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY