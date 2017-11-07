На что каждый житель Беларуси уже потратил 2000 рублей?

А по итогам года будет примерно в два раза больше.

Любое государство собирает со своих жителей деньги в виде налогов, а потом распределяет эти средства на финансирование всевозможных общественных нужд. В некоторых странах – предварительно посовещавшись с гражданами, в некоторых – по своему собственному усмотрению. Беларусь относится к числу последних.

За первое полугодие в консолидированный бюджет Беларуси поступило 14 649,4 млн рублей. Еще 5 737,5 млн было зачислено в Фонд социальной защиты населения, и по мелочам – в другие внебюджетные фонды. В общей сложности правительство за полгода собрало порядка 20,4 млрд рублей или более 10 млрд долларов в эквиваленте.

Поступления в ФСЗН на 92% сформированы за счет взносов на государственное социальное страхование. Это как раз те пресловутые 35%, которые каждый работник ежемесячно отдает фонду из своей зарплаты. При этом 1% отражается в «расчетнике», а 34% перечисляет работодатель, поэтому на первый взгляд платежи в ФСЗН не кажутся белорусам слишком значительными. Однако на самом деле за первое полугодие в среднем каждый работающий белорус за счет этих взносов внес в фонд около 1200 рублей. Как видим, сумма очень значительная.

Сколько денег забирает государство у белорусов

Что касается бюджета, то его доходы формируются преимущественно за счет налогов – на их долю пришлось 84% средств, поступивших в консолидированный бюджет. При этом главным бюджетным донором выступает налог на добавленную стоимость – косвенный налог, который включается в цену товаров и услуг.

Мы платим его каждый раз, когда что-нибудь покупаем. За счет НДС государство за полгода собрало 4,4 млрд рублей – это почти треть всех доходов консолидированного бюджета. В среднем каждый житель Беларуси заплатил государству 460 рублей в виде НДС.

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