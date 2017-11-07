BBC – о Беларуси: «И даже главная газета страны давно переставила буквы в своей короткой аббревиатуре»

Британская служба новостей – о «советском наследии» в наших краях. Что сегодня имеем.

«И даже главная газета страны – орган Администрации белорусского президента, которая официально называется «Советская Белоруссия», давно переставила буквы в своей короткой аббревиатуре: СБ уже БС и расшифровывается как «Беларусь сегодня».

Эта сегодняшняя Беларусь разочаровывает многих желающих взглянуть на «советский заповедник» приметами современных трансформаций. И угнетает исследователей, констатирующих: время в Белоруссии остановилось и как будто не знает, куда двигаться дальше», – пишет Русская служба Би-би-си в большом материале.