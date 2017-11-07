Кейт Уинслет подарила страстный поцелуй женщине. Кто она?
Одним из самых заметных персонажей Hollywood Film Awards стала Кейт Уинслет. Звезда «Титаника» не только получила награду как лучшая актриса (за фильм «Колесо чудес»), но и привлекла к себе внимание поцелуем с женщиной.
Кейт Уинслет со сцены заявила, что восхищена работой своей коллеги Эллисон Дженни и хочет её поцеловать когда-нибудь. Мечты сбываются… Дженни за ответом в карман не полезла и сказала: «Это произойдет сейчас». И дамы слились в страстном поцелуе…
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