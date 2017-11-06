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Общество
06.11.2017
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«Ленин – это как президент Советского Союза»
Накануне 7 ноября журналисты
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расспросили прохожих в Минске, кто такой Ленин.
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