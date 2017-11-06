Российский вице-премьер наехал на Гончаренко

«Гончаренко? Хочешь быть судьей — иди суди», — предложил ему вице-премьер России.

Президент РФС Виталий Мутко считает, что судья Сергей Карасев ошибся, не удалив полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:2).

Вместе с тем он отметил, что не увидел в действиях рефери предвзятости.

На 56-й минуте игры, которая состоялась 5 ноября, шведский хавбек армейцев ударил локтем полузащитника соперников Алексея Миранчука. За этот фол Карасев показал игроку красно-синих желтую карточку.

- Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную, - приводит Спорт-Экспресс слова Мутко. - Гончаренко? Хочешь быть судьей - иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахиваются с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел.

Виктору Гончаренко не понравилось судейство в матче с «Локомотивом» (2:2). Тренер ЦСКА в третий раз за сезон публично выразил недовольство – и судя по всему, это его постоянная эмоция.

Когда «Ахмат» забил единственный гол после того, как мяч вышел за лицевую линию, Гончаренко заявил:

- Сейчас все судейские ошибки против нас. То, что творил судья, мне тяжело понять. Засчитанный гол с явным нарушением, мы делали все, чтобы выиграть. Против нас играют в девять защищающихся, а судья способствует еще сопернику. У других команд я подобных ошибок не видел, а о нас вытирают ноги.

Трибуна приводит и другие цитаты Гончаренко, недовольного российскими судьями.

10-й тур. ЦСКА – «Ростов» (2:0)

Что случилось: не засчитан гол Марио Фернандеса; судья не заметил, что мяч пересек линию ворот.

Слова Гончаренко: «Мы не должны критиковать судей, а должны думать, как помочь. В чемпионате России нет видеопомощника арбитра, но можно было бы рассмотреть вопрос с пятью судьями. Это было бы хорошим подспорьем в эпизоде в таких матчах, как с «Ахматом» и «Ростовом». Это не дороже, чем дополнительный делегат или инспектор, и не дороже системы видеофиксации. Я бы предложил введение дополнительных судей, тогда подобные моменты отпали бы сами собой».

16-й тур. «Локомотив» – ЦСКА (2:2)

Что случилось: удаление Хетага Хосонова за две желтые карточки; недовольство связано также с удалением Константина Кучаева в прошлом туре против тульского «Арсенала» (0:1).

Слова Гончаренко: «После матча в Туле можно было предположить, что таким же образом будет вести себя рефери. К сожалению, это так, надо это признать.

И знать, когда от нас требуют… Не требуют, а говорят, что мы должны растить молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки, но при этом у нас Кучаев сидит сейчас на трибуне (хотя он может играть в таком матче), и Хосонов так же будет сидеть на трибуне в следующем туре. Зато наверняка сейчас найдут кучу оправданий для того, чтобы рефери дальше судил».