.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Ленин – это как президент Советского Союза»
Российский вице-премьер наехал на Гончаренко
Техасский стрелок, расстрелявший церковь, покончил жизнь самоубийством
Что журналисты нашли в «Архиве райских островов»
Саудовских принцев обвинили во взяточничестве, растратах и отмывании денег
Беларусь ушла в торговле с Африкой в минус
Заико: «Мне как-то окна ставил виолончелист»
«Гары, кат, у пекле». У Бярозаўцы да помніка Леніну прынесьлі вянок з чарапам
Страшная авария в Городокском районе: 5 погибших
Голову Ленина из холодца пронесли по улицам Витебска. Фотофакт
Мама Щербо рассказала, как друг украл у сына все призовые за шесть золотых медалей Барселоны
Віталь Гуркоў выйграў самы важны тытул у сваёй кар`еры
Журналистка, на которую напали с ножом в прямом эфире, не собирается уезжать из России
Экономист: «Все возможности экстенсивного развития уже исчерпаны»
Принц Саудовской Аравии погиб в авиакатастрофе
Арямнов наказан за езду в нетрезвом виде
Семь анекдотов к 7 ноября от политолога Дракохруста
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Уроженка Барановичей в Швейцарии: «Мы в шоке от цен в Беларуси»
В магазине показали «знаменитые белорусские джинсы». Цена – 43 рубля вместо 100
Сыновей Лукашенко обнаружили в Арабских Эмиратах. Фотофакт
В Саудовской Аравии задержали принца, которого СМИ называли спасителем «личного кошелька» Лукашенко
«Вы не получите моих детей». Письмо матери двоих сыновей министру Равкову
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Бальшавіцкая рэвалюцыя і беларуская дзяржаўнасьць
Романчук: «В главную голову страны может закрасться шальная мысль»
«Сеча» в гомельской школе глазами чиновников: «Состоялся открытый конструктивный разговор»
Почему финская система, о которой грезит министр образования, забуксует в Беларуси
Новые российские ток-шоу в поисках дна
О несчастных россиянах: «Из быка вола сделать можно, а обратная операция намного более сложная»
Что для белорусов является наиболее важным в жизни. Инфографика
Исказители земли белорусской
Обложка дня. Перелистнуть президента
Кто напугал Путина
Ерофеев: Россия достойна такого кандидата как Собчак
Ганапольский: «Сейчас политика похожа на цирк именно тем, что происходит невероятное»
Артем Шрайбман: Почему Путин может сделать то, что не может Лукашенко
Антон Кашликов: «Так мало времени, чтобы успеть увидеть весь мир»
Совет дня. Не стремитесь в айтишники, лучше прокачайте навыки в смежной области
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сексуальные двойняшки Инстаграма
Неожиданно дорогие отели в белорусской глубинке. Фотогалерея
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Эротический календарь Liqui Moly на 2018 год
«Пахари», «Нищие», «Изнасилованная», война и главный посыл – желание мира
Джинсы-стринги, которые не скрывают почти ничего
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
06.11.2017
Российский вице-премьер наехал на Гончаренко

«Гончаренко? Хочешь быть судьей — иди суди», — предложил ему вице-премьер России.

Президент РФС Виталий Мутко считает, что судья Сергей Карасев ошибся, не удалив полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:2).

Вместе с тем он отметил, что не увидел в действиях рефери предвзятости.

На 56-й минуте игры, которая состоялась 5 ноября, шведский хавбек армейцев ударил локтем полузащитника соперников Алексея Миранчука. За этот фол Карасев показал игроку красно-синих желтую карточку.

- Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную, - приводит Спорт-Экспресс слова Мутко. - Гончаренко? Хочешь быть судьей - иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахиваются с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел.

Виктору Гончаренко не понравилось судейство в матче с «Локомотивом» (2:2). Тренер ЦСКА в третий раз за сезон публично выразил недовольство – и судя по всему, это его постоянная эмоция.

Когда «Ахмат» забил единственный гол после того, как мяч вышел за лицевую линию, Гончаренко заявил:

- Сейчас все судейские ошибки против нас. То, что творил судья, мне тяжело понять. Засчитанный гол с явным нарушением, мы делали все, чтобы выиграть. Против нас играют в девять защищающихся, а судья способствует еще сопернику. У других команд я подобных ошибок не видел, а о нас вытирают ноги.

Трибуна приводит и другие цитаты Гончаренко, недовольного российскими судьями.

10-й тур. ЦСКА – «Ростов» (2:0)

Что случилось: не засчитан гол Марио Фернандеса; судья не заметил, что мяч пересек линию ворот.

Слова Гончаренко: «Мы не должны критиковать судей, а должны думать, как помочь. В чемпионате России нет видеопомощника арбитра, но можно было бы рассмотреть вопрос с пятью судьями. Это было бы хорошим подспорьем в эпизоде в таких матчах, как с «Ахматом» и «Ростовом». Это не дороже, чем дополнительный делегат или инспектор, и не дороже системы видеофиксации. Я бы предложил введение дополнительных судей, тогда подобные моменты отпали бы сами собой».

16-й тур. «Локомотив» – ЦСКА (2:2)

Что случилось: удаление Хетага Хосонова за две желтые карточки; недовольство связано также с удалением Константина Кучаева в прошлом туре против тульского «Арсенала» (0:1).

Слова Гончаренко: «После матча в Туле можно было предположить, что таким же образом будет вести себя рефери. К сожалению, это так, надо это признать.

И знать, когда от нас требуют… Не требуют, а говорят, что мы должны растить молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки, но при этом у нас Кучаев сидит сейчас на трибуне (хотя он может играть в таком матче), и Хосонов так же будет сидеть на трибуне в следующем туре. Зато наверняка сейчас найдут кучу оправданий для того, чтобы рефери дальше судил».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Шоу, которое заслужили белорусы
«Чудовище с усами давно лежит в могиле. Но Сталин жив и по сей день»
«Дзяды-2017» в Куропатах: традиционное шествие в деталях
Виктор Шендерович: «Я играю с Кремлем в старую игру – кто первый сдохнет»
Фразу Лукашенко про «сталинские методы» на Гомельщине восприняли буквально
Чем американский президент отличается от белорусского
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY