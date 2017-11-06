10 райских мест, где просто и совсем недорого начать новую жизнь

Если работа не привязывает тебя к месту, нет разницы, где жить. Точнее, есть — можно выбрать место по вкусу, климатическим и эстетическим предпочтениям.

На некоторые поистине райские уголки земли мало обращают внимания желающие поселиться, а зря. Мы сейчас вам расскажем про эти секретные места.

1.Аваруа, острова Кука

Формально эти острова — часть Новой Зеландии, но от этого архипелага они находятся в 2008 километрах к северо-востоку. Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским, вот только жилье здесь можно снимать за $ 130 в месяц.

Местные жители — полинезийские аборигены, и они совсем не избалованы туристами. В год сюда приезжает не больше 100 тысяч иностранцев. Для сравнения: Гавайи привлекают в год 8 млн туристов.

Что тут можно делать? Наблюдать за китами, ходить в походы, наслаждаться невероятными пейзажами.

Так в чем подвох? Иностранцы не могут купить недвижимость на острове. Но могут взять ее в аренду на 60 лет. Чтобы стать полноценным гражданином, придется прожить здесь несколько лет и получить специальное разрешение от властей.

2.Чески Крумлов, Чешская Республика

Этот сказочный городок находится в чешской провинции Богемия. Весь город как один огромный средневековый замок. Все улицы в нем мощеные. Здесь регулярно проходят ярмарки в стиле эпохи Ренессанса, а также бесподобный Фестиваль роз. Обед из трех блюд на двоих здесь круглый год стоит $ 20, а квартиру можно снять за $ 400 в месяц. А еще тут есть река Влтава — идеальная площадка для любителей рафтинга.

Загвоздка только в том, что для нормальной жизни здесь придется хотя бы немного подучить чешский.

3.Ко Тонсай, Камбоджа

Это небольшой остров на юге Камбоджи. Настоящий рай из джунглей и пляжей. Тут почти никто не живет, если не считать нескольких рыбацких семей. Так что найти здесь подходящее бунгало можно будет за смешные деньги.

На острове можно отдыхать на пляже или исследовать местную пещеру в джунглях. За $ 5 местные рыбаки прямо при тебе приготовят вкуснейший ужин из пойманного ими же краба. А любые другие морепродукты здесь стоят $ 1-2.

В чем же подвох? Это не чистый пляжный остров, где вы будете сутками напролет лежать под зонтиком. Дикий местный пляж иногда «украшают» стаи бездомных собак или другие обитатели леса. В самый раз для тех, кто хочет быть подальше от цивилизации.

4.Гуанахуато, Мексика

Прямо посреди Мексики находится культурно развитый город Гуанахуато. Отличную квартиру здесь можно снять за $ 150-200 в месяц, бокал пива в баре стоит меньше $ 1, а билет в кино — жалкие $ 3.

О своем опыте жизни здесь Рэй Брэдбери написал рассказ «Следующий в очереди». Здесь также проходит известный фестиваль искусств под названием Cervantino. Его назвали в честь автора романа о Дон Кихоте.

5.Жемчужные острова, Панама

В 30 километрах к западу от материковой части Панамы лежит удивительный архипелаг в Тихом океане. Когда-то здесь добывали огромное количество жемчуга. Было время, когда тут прятались от властей наиболее могущественные пираты. Сейчас это место — пристанище великолепных курортов для местных.

Снять домик на берегу моря можно всего за $ 300 в месяц. Жемчужные острова идеальны для добровольного изгнания.

Кстати, здесь снимали три сезона сериала «Остаться в живых». Так что места с точки зрения живописности — одни из самых впечатляющих на планете.

6.Пляжи Агонда, Гоа, Индия

Южная часть побережья Гоа — место, где катаются на слонах прямо на пляже. Бутылку вина тут можно купить за $ 0,5, постричься — за $ 0,6, а снять лачугу на берегу моря — за $ 120 в месяц. Серьезно, что вам еще нужно?

Эта часть Гоа довольно безлюдна, а местные жители не так разбалованы туристами, как в другой части индийского побережья. И в Агонде почти нет хиппи с их бестолковыми пластиковыми очками. Зато здесь есть большое количество храмов и мест для занятия йогой.

7.Велико Тырново, Болгария

Это местечко находится в долине одноименной реки в северной части страны. Город — один из самых уютных на Болгарской Ривьере. Здесь так же красиво, как и во Франции, но бутылка пива стоит всего $ 0,80. Население — всего 200 тыс. человек.

Интересно, что Велико Тырново видел взлеты и падения как минимум полдюжины мировых империй. А квартиру здесь можно снять всего за 0 в месяц. Единственный недостаток — относительно плохо развитая инфраструктура.

8.Хо Кок-Бич, Вьетнам

Юго-Восточное побережье Вьетнама славится тем, что здесь находится 11 тыс. гектаров тропического леса. И это едва ли не лучшее место в Азии для дайвинга и подводной охоты: здесь проходит огромный барьерный риф. И даже по выходным в этих местах свободно от туристов.

Поэтому и жилье здесь можно найти за $ 150-200 в месяц. Правда, жить тут придется в тесном контакте с местными жителями. Приготовьтесь к тому, что они будут делить пляжные места вместе с вами.

9.Ксамил Бич, Албания

Южная оконечность Албании — идеальное место для тихой жизни. Рядом — небольшой город и национальный парк Бутринт. Климат — средиземноморский, местные продукты — оливковое масло и мандарины. В отличие от соседних Греции, Италии или даже Хорватии здесь очень дешево: пиво стоит 90 центов за бутылку, жилье — $ 100-120 в месяц.

Ешьте морепродукты (здесь продают 30 видов рыбы, средняя стоимость блюда в кафе — $ 6), пейте дешевое вино ($ 6 за бутылку), катайтесь на катамаранах и надейтесь, что туристов здесь через пять лет больше не станет.

10.Лас Транкас, Чили

Здесь находятся одни из лучших горных склонов Южной Америки. Анды как-никак. Кататься на лыжах здесь можно круглый год, а аренда жилья обойдется всего в $ 300 в месяц. Богатые туристы живут на склонах гор, а опытные — в деревнях у их подножия.

Проблема только одна: в этих местах почти всегда зима. Но кто-то же ее любит, верно?