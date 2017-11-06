Техасский стрелок, расстрелявший церковь, покончил жизнь самоубийством

Он скончался от ранения, которое нанес себе сам, — подчеркнул представитель местной полиции.

Ранее предполагалось, что мужчину застрелил один из местных жителей, который поехал вслед за ним, сообщает Эхо Москвы.

Трагедия произошла в церкви города Сатерленд-спрингс. Мужчина открыл огонь по прихожанам из автоматической винтовки. Погибли 26 человек, 20 пострадали.

Стрелком оказался бывший военнослужащий Дэвин Келли. Несколько лет назад он был осужден на год тюрьмы за насилие над своей супругой и ребенком.