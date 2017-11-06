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06.11.2017
Meduza
Что журналисты нашли в «Архиве райских островов»

Итоги нового международного расследования.

Бухта Джорджтауна, столицы Каймановых Островов. Фото Dennis Cox / Alamy / Vida Press

5 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал второй масштабный проект, посвященный офшорным компаниям. Он получил название «Архив райских островов», так как содержит в себе данные госреестров полутора десятков экзотических островов. «Медуза» коротко рассказывает, что удалось узнать по итогам нового международного расследования.

Источник данных

Как и в случае с «Панамским архивом», новые офшорные данные получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которая не раскрывает никаких подробностей об их источнике. Когда были переданы документы и как долго велась работа, тоже неизвестно. Всего в распоряжение журналистов попали 13,4 миллиона документов из двух компаний: бермудской Appleby и сингапурской Asiacity Trust. В архивах есть данные с 1950 по 2016 год. Помимо внутренней информации самих компаний в базе содержатся данные корпоративных реестров 19 государств.

К расследованию привлекли 96 изданий и в общей сложности 381 журналиста из 67 стран. Будут ли документы выложены в открытый доступ, как это было с «Панамским архивом», пока не сообщается.

Данные о россиянах

Если год назад российские компании и россияне были лидерами по упоминаниям в документах «Панамского архива», то сейчас Россия не входит даже в первую десятку. Участвовавшая в расследовании «Новая газета» связывает это с тем, что в Appleby были гораздо более строгие процедуры проверки происхождения денег клиентов. Но имена нескольких известных россиян в архиве все же обнаружили.

Марина Сечина — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина. До развода в 2011 году Марина Сечина, согласно декларации мужа, не имела почти никаких доходов. Но затем она получила доли в нескольких российских компаниях, а в 2012 году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали S Holdings Ltd. Фирма нужна была для реализации девелоперских проектов австрийца Юлиуса Майнла (владельца кофейной Julius Meinl). Компания Марины Сечиной должна была стать «отборным инвестором» в цепочке офшорных фирм для реализации проектов в России. Когда Appleby выяснила, что Сечина — «политически значимое лицо» в России, ее фирму в цепочке Майнла заменили на другую.

Роман Абрамович упомянут в документах Appleby в контексте нестыковок при заполнении регистрационной анкеты для покупки доли в бермудской компании Russia Forest Products. На вопрос о судебном преследовании Абрамович ответил отрицательно, хотя в открытых источниках есть информация, что он был фигурантом уголовного дела о хищении дизельного топлива в 1992 году. Сделка была заблокирована и покупку решили провести через Британские Виргинские Острова, где такой же ответ в такой же анкете сомнений не вызвал.

Алишер Усманов и Юрий Мильнер покупали доли в Facebook и Twitter с привлечением средств от государственных компаний. Как следует из данных Appleby, когда Усманов возглавлял «Газпром инвестхолдинг», тот дал кредит на 920 миллионов долларов компании Kanton Services, которая затем вложилась в фонд Мильнера для покупки акций Facebook. Для инвестиции в Twitter Мильнер привлек средства государственного банка ВТБ. Мильнер заявил, что не знал об участии «Газпрома» в сделке с акциями Facebook, и отверг возможность влияния ВТБ как инвестора на Twitter.

Помимо этого россияне часто обращались в Appleby для регистрации частных самолетов, чтобы не платить налог при их импорте в Евросоюз. Так поступали, в частности, братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков. Упомянута в документах и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. На нее записана компания Altitude X3 Ltd., которой принадлежит самолет, упомянутый в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

 
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