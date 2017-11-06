Саудовских принцев обвинили во взяточничестве, растратах и отмывании денег

Задержанных принцев Саудовской Аравии обвинили во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате.

Об этом со ссылкой на саудовского чиновника сообщает агентство Reuters.

В частности, одного из самых богатых людей в мире принца аль-Валида бин Талала, чье состояние оценивается примерно в 17 миллиардов долларов, обвиняют в отмывании и вымогательстве денег, а также во взяточничестве.

Принца Митеба бен Абдуллу обвиняют в растрате, найме несуществующих сотрудников и махинациях с госконтрактами на закупку раций и пуленепробиваемых жилетов.

Бывшего губернатора Эр-Рияда принца Турки обвиняют в коррупции при строительстве метро, а бывшего министра финансов Ибрагима аль-Ассафа — в растрате при расширении мечети аль-Харам в Мекке и злоупотреблении своими полномочиями.

Отметим, что на фоне арестов членов королевской семьи Саудовской Аравии стоимость барреля нефти марки Brent шестого ноября достигла 62,87 долларов. В последний раз выше этого уровня цена барреля Brent поднималась в начале июля 2015 года.

О задержании 11 принцев Саудовской Аравии, а также четырех действующих и 10 бывших министров страны стало известно накануне. Такой приказ отдал Комитет по борьбе с коррупцией, созданный по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

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