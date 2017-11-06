Беларусь ушла в торговле с Африкой в минус

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-августе этого года отрицательное сальдо в операциях с 16 странами Африки составило 40,476 млн долларов.

Минус в торговле образовался в этот период с половиной главных африканских партнеров — это восемь государств. В том числе Гвинея, которая стала главным участником внешнеэкономической деятельности белорусских субъектов хозяйствования на африканском континенте. Объем торгового оборота с этой страной составил 58,6 млн долларов, из которых 54,6 млн долларов пришлось на импорт.

Интересно, что лидерство в обороте Гвинее обеспечили фруктово-овощные поставки в Беларусь, отмеченные, кстати, Россельхознадзором. Гвинея в этом году стала одним из лидеров по ввозу на территорию Беларуси персиков (за восемь месяцев импорт – 20,5 млн долларов). Достаточно большими были объемы импорта из Гвинеи груш, томатов, капусты.

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