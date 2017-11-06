«Привлечь молодых белорусов национальной идеей, вышиванкой и зарплатой в $ 150 вряд ли получится»

Ярослав Романчук – о том, как Беларусь загибается под бульканье стареющих станков и ржавеющих машин.

Глава научно-исследовательского центра Мизеса приводит статистику, как за последние годы сократилась рабочая сила в Беларуси.

«Получается, что в экономике на одного работающего приходится 2,2 человека. Из 4,35 млн. работающих примерно одного миллиона человек получает зарплату из денег налогоплательщиков. Ещё примерно 500 тысяч работников заняты на проблемных предприятиях, которые производят товары для рынков давно минувших дней, - написал экономист в Фейсбуке. – Получается, что реальную добавленную стоимость, «живые» деньги в стране зарабатывают ~ 2,86 млн. работников.

Кадр из сериала South Park «Иисус и белорусские фермеры»

На одного производителя реальной добавленной стоимости приходится 3,3 человека. Из 2,86 млн. пахарей Беларуси генераторы больших и малых идей, организаторы производства товаров и услуг – это примерно 120 тысяч человек. Они – золотой фонд человеческого капитала страны. С них пылинки сдувать надо, создавать все условия для реализации планов и проектов.

Если же с них драть три шкуры, забирать больше половины добавленной стоимости и валовой прибыли, то эти люди могут просто уехать из страны. Они и уезжают. Отъезд такого одного творца – это не минус ~$ 60 тысяч на подготовку одного работника. Это потеря на миллионы, а в отдельных случаях на десятки миллионов долларов.

А кого мы получаем взамен? Иммигрантов из стран Центральной Азии, гастарбайтеров из Китая, инвесторов из арабских стран, кредиты из России. Привлечь молодых беларусов национальной идеей, вышиванкой, зарплатой в $ 150 и стоимостью 1м2 жилья под $ 1000 едва ли получится».

Романчук обращает внимание на то, что пенсионеров становится всё больше.

«Силовые структуры в сотни тысяч человек тоже стоят за свои рабочие места – на деньги налогоплательщиков – насмерть. Чиновников тоже меньше не становится, а если и кого увольняют, то коллеги и друзья пристраивают на комфортные места в разные госструктуры (холдинги, концерны, коммерческие структуры исполкомов и ведомств).

Добавим к этой картинке быстро растущий государственный долг, затянувшийся инвестиционный кризис, заблокированную приватизацию, закованную в цепи номенклатурного управления землю – и «нарисованный» правительством роста экономики в 1,7% ВВП представляется издёвкой».

По мнению экономиста, простых, лёгких, быстрых решений в рамках существующей модели у белорусских властей не осталось.

«Беларусь затухает, зарастает, зависает и загибается. Медленно, без эмоциональных взрывов и криков. Под бульканье стареющих станков, ржавеющих машин и бессмысленно пасущихся танков», - заключает Ярослав Романчук.