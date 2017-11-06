Заико: «Мне как-то окна ставил виолончелист»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в Белгазете высказался о том, почему чиновники ничего не боятся.

«У меня была история. Я обратился в местный ЖЭС. Мне пообещали прийти в понедельник. Ждал до четверга, но никто так и не пришел. Звоню. Спрашиваю: «У вас давно была проверка из КГК?» – «Давно». – «Значит, скоро придет». – «Ну и что? У нас трубы не сварены». У них проблема на проблеме. Ну, накажут, снимут, поставят другого.

Сегодня девочке, которая закончила частный вуз по специальности «юрист», предлагают стать главным инженером ЖРЭО. Главный инженер должен знать соотношение метрической и дюймовой систем измерения, все три закона термодинамики, знать квантовую механику – без этого в ЖКХ никуда. Как можно поставить юриста главным инженером? Ведь ни у кого не возникает мысль поставить юриста главным конструктором космических систем.

Низкий уровень компетентности и профессионализма, тотальное невежество – еще одна причина хромоты исполнительской дисциплины. Мне как-то окна ставил виолончелист».