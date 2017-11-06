Страшная авария в Городокском районе: 5 погибших

В результате ДТП разорвало автомобиль. Авария произошла 5 ноября в 22.40.

На 19 километре автодороге М8 (граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево и его разорвало на две части.

Как сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, по предварительной информации автомобиль Volvo S40 двигался в направлении г.п. Езерище со стороны д.Бычиха. В салоне автомобиля находилось шесть человек: четверо мужчин (жители г.п. Езерище) и две женщины (жительницы одной из деревень Городокского района).

23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии. 21-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии и обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу Управления Следственного комитета по Витебской области по телефону: +37533 399 80 44.