Голову Ленина из холодца пронесли по улицам Витебска. Фотофакт

В канун 100-летия Октябрьской революции художница Анастасия Ганчарова — автор головы Ленина из холодца, устроила перформанс: пронесла скандальный арт-объект по центру Витебска.

700-граммовая скульптура вождя находилась в коробке из-под обуви, но иногда по пути от площади Победы до площади Ленина художница останавливалась, чтобы запечатлеть свою работу на фоне некоторых городских зданий и памятников.

Фото Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

— Таким образом я просто хотела завершить эту историю, от которой уже порядком устала, — прокомментировала TUT.BY свою прогулку Анастасия Ганчарова. — А что будет с этим арт-объектом дальше, пока не знаю. Но вряд ли это будет что-то громкое, не хочется никого раздражать.

Напомним, бюст Ленина из свиного холодца был частью инсталляции «12 ножей в спину революции». Анастасия Ганчарова выполнила его в соавторстве с Павлом Юрковым. С вечера 1 ноября работа экспонировалась на выставке «Другое поколение есть другое пространство. Время женщин» в музее «Витебский центр современного искусства» (ВЦСИ). К обеду 3 ноября руководство центра решило закрыть выставку, на которой, кроме инсталляции с Лениным, было представлено еще около 20 работ 8 витебских художниц.

Поначалу администрация музея не озвучила причину, по которой выставка неожиданно закрывается — судя по афишам, она должна была длиться до 12 декабря. Затем в тот же день, 3 ноября, руководство Центра современного искусства заявило, что проект «Время женщин» изначально был задуман как краткосрочная акция.

Фото Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Фото Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Фото Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Анастасия Ганчарова сообщила журналистам, что выставку закрыли из-за ее работы: кто-то решил, что она может задеть чувства сторонников коммунистических идей:

— Плохо, когда в обществе не понимают иронии. Это была не политическая акция, просто постмодернистская концепция. Решение снять объект с экспозиции — не более чем чьи-то страхи, — считает художница.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Наталья Шиенок прокомментировала прессе, что Центр современного искусства — не та площадка, где уместны эпатажные художественные эксперименты. Для этого, по ее мнению, больше подходит «Арт-пространство на Толстого, 7». Решение разместить голову Ленина из холодца в ВЦСИ Шиенок назвала «стратегической недальновидностью» со стороны организаторов.

При этом чиновница отметила, что выставку не запрещали, а только побеседовали с организаторами. После этого они решили снять весь проект, а не только нашумевшую инсталляцию.

Фото Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»