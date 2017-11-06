Журналистка, на которую напали с ножом в прямом эфире, не собирается уезжать из России

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр в первом интервью после выписки из больницы объяснила, почему не планирует покидать страну.

― Мы много очень раз на протяжении последних нескольких лет с друзьями обсуждали, там, уезжать не уезжать, тра-та-та. И у меня всегда был заготовлен ответ, который… Ну, он, как бы, казался мне очень логичным и звучал он так: «Я уеду, только если будет физическая угроза моей жизни». И вот теперь, когда было совершено покушение на убийство и человек пришел меня убить, и вот уж, казалось бы, куда дальше, я поняла, что… Ну, нет, всё не так однозначно. Я пока не могу тебе сказать, что я мечтаю о том, чтобы скорее уехать из России. Нет, у меня пока… Я пока это вообще даже как-то… Не было мысли такой, ― заявила журналистка, чудом выжившая после нападения на нее в прямом эфире.