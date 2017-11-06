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Зацепило!
06.11.2017
Вероника Белова
Шоу, которое заслужили белорусы

Зацепило! В России запустят реалити-шоу в импровизированной подмосковной тюрьме. Белорусам тоже есть, что предложить для ТВ.

С 6 ноября в России начнется реалити-шоу «Эксперимент-12», в рамках которого 12 человек будут помещены в импровизированную тюрьму в Подмосковье, сообщает телеканал«Дождь». Некоторые участники будут играть роли заключенных, некоторые — охранников, а начальником тюрьмы станет видеоблогер Юрий Хованский. Обещают даже электрический стул и казни (уверяют, правда, что понарошку).

«Шоу, которое мы заслужили», — пишут комментаторы в Сети.

В принципе, в том, что в России полно креативщиков на телевидении, сомневаться не приходится. А тюремная тема – вообще благодатная для тамошних мест. Но и Беларуси вполне есть, что предложить миру в плане развлекательного контента. И даже необязательно для этого копировать российские аналоги.

Например, мы могли бы запустить свое реалити под названием «Белорусское чудо-174».Цифра означает количество участников, в числе которых непременно должны оказаться все депутаты нашего парламента.

Новой реальностью для них могла бы стать жизнь, которую они создали и активно поддерживают для самих белорусов.Например, тем, кто из депутатов достиг пенсионного возраста, стоит дать возможность пожить на деньги, которые платит государство обычным пенсионерам. Причем, особо рьяным борцам, призывающим народ жить по средствам, назначить минимальные пенсии в 220 рублей.

Остальным же трудоспособным парламентариям дать реальные зарплаты белорусов, при этом заявив, что цифра эта в 2 раза больше, а скоро и вовсе будет всем «по пятьсот».

Можно не сомневаться, что рейтинги будут просто зашкаливать. Все белорусы припадут к экранам, с замиранием сердца глядя, как депутат затаривается в магазине на свою пенсию: вот он берет балык, затем пересчитывает дрожащей рукой оставшиеся от вчерашнего похода в аптеку монетки, кладет обратно деликатес и плетется в бакалею за пачкой овсянки.

Или представьте, какой фурор смогла бы произвести женская половина подопытных, пытаясь подобрать себе в промтоварах модный наряд на зарплату медсестры?

Наверняка будут у публики и свои любимчики. Идейного вдохновителя декрета о тунеядцах председателя Совета республики Михаила Мясниковича можно было бы отправить на поиски работы куда-нибудь в Бешенковичи. А после безуспешных попыток, естественно, заставить оплатить тунеядский сбор. Или, например, посмотреть на Марианну Щеткину, обиженную на нажурналистов за то, что они пишут о ее жилье, когда она будет оплачивать коммуналку со своей новой зарплаты.

В общем, сюжетов у авторов этого реалити наберется не на один сезон. Такое можно замутить шоу – весь мир обзавидуется.

Впрочем, пусть бы пожили в таком режиме хотя бы до нового года: мы ж не звери какие! А после шоу, когда его участники оценят всю прелесть бытия в социально-ориентированном государстве, глядишь, и в нашей жизни что-то бы поменялось.

 
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