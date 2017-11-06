Экономист: «Все возможности экстенсивного развития уже исчерпаны»

Что мешает Беларуси расти в рейтинге Doing Business?

Снижение позиции Беларуси на один пункт в рейтинге Всемирного банка Doing Business по сравнению с прошлым годом заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич связывает с тем, что другие страны активнее реформировали свои экономики.

Беларусь за год опустилась на одну позицию и заняла 38-е место в новом исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2018» (Doing Business - 2018).

— Если не идешь вперед, значит, начинаешь тормозить, — говорит экономист и предприниматель Лев Марголин. — Беларусь выбрала в рейтинге те позиции, которые ей показались легче. Это и регистрация бизнеса, и разрешение на строительство, и получение источников энергии. Но в этих пунктах мы уже дошли до первых позиций. И за счет того, что бизнес можно будет зарегистрировать не за три дня, а за два, или что можно будет работать вообще без регистрации, позиции уже не улучшишь.

Лев Марголин

А есть позиции, по которым наша страна находится в конце сотни, и по ним ничего не делается.

— Что является сегодня болевыми точками для бизнеса в Беларуси?

— Прежде всего, это система налогообложения. Даже не сама система, а объем. У нас около 52% прибыли изымается в виде различных налогов. В азиатских странах бывает до 30%, в европейских – 30-40%, и даже в арабских нефтедобывающих странах – чуть больше 40%, и хотя там очень высокие прибыли, которыми не грех было бы и поделиться. В наших же условиях, когда прибыли и так минимальные, когда очень многие предприятия работают на грани рентабельности, такой высокий уровень изъятия доходов не влезает ни в какие ворота.

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