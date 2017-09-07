Силовики задержали топ-менеджеров «Дримлэнда» и Madison Royal Club

Следственный комитет принял к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур.

Об этом накануне написал ряд независимых СМИ, а сегодня TUT.BY подтвердила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий заключены под стражу шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий Madison Royal Club и другие.

Напомним, Юрий Аверьянов (один из первых белорусских бизнесменов и долларовых миллионеров) уже несколько лет находится за пределами Беларуси.

Годом ранее увязший в долгах бизнесмен заявил о рейдерском захвате своих компаний.