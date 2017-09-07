Холина: «Почему-то многим кажется, что секс все меняет»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Здесь жил Немцов. Фотофакт
Силовики задержали топ-менеджеров «Дримлэнда» и Madison Royal Club
Витебскую роженицу, потерявшую ребенка после домашних родов, признали виновной и освободили
Евро и российский рубль продолжают дорожать
В воскресенье вернется лето: по югу до +27°С
Мінскі гісторык апублікаваў фота дзяцей Эдварда Вайніловіча. Фотафакт
«Ирма» устроила на острове Барбуда фильм ужасов
Лукашенко – о предстоящих Евроиграх: «Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов»
За счет чего золотовалютные резервы Беларуси приблизились к $ 7 млрд
Улюкаев: «Бойся данайцев, приносящих колбайцев»
На примере Кобякова. Твое лицо, когда требуешь сдать работу в срок, но…
Как островецкие волонтеры защищают кумжу и сёмгу от браконьеров и хищников
В аварии под Смоленском погибли пять белорусов
Невзоров: «Плох тот пехотинец, который не мечтает стать фельдмаршалом»
Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8 и ракетный комплекс
Как выглядит «Ирма», которая способна превращать пальмы в снаряды. Фотофакт
В Украине в ДТП погибли четыре политолога и журналист
Останки Сальвадора Дали зря потревожили
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко одной фразой перечеркнул свои же планы
Маленькая хитрость власти, которая (не) делает белорусов богаче
Заико рассказал о дураках в стране и о том, как встречался с Лукашенко
«Спасибо, братья, за интереснейшие передачи! С нетерпением ждем продолжения «Крёстного батьки»!»
Шендерович: «Мы их всех убили, и посадили на чеченский трон юношу-сына в трениках»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мастер-класс: «Иуда Иванович Сечин»
Политолог Пономарь: «С террористами и бандитами нельзя побеждать в белых перчатках»
Национальный аэропорт «Минск» не захотел называться в честь Франциска Скорины
Краткое содержание разговора Сечина и Улюкаева перед арестом министра
Бизнесмен Кнырович написал из СИЗО письмо, в котором рассказал о мужском счастье
Віктар Марціновіч: Ці рэабілітавалі Кастуся Каліноўскага?
Будут ли стражи закона штурмовать казармы спецназа?
«Рокфеллеры бросят своих жен и яхты и кинутся инвестировать в сельское хозяйство Беларуси»
«Об этом мальчике за его 13 лет жизни мы знаем больше, чем о звездах мировой величины»
VIP-пенсионер: 10 главных профессий Лукашенко
Три главных мифа об уборочной кампании в Беларуси
Белорусов обзванивают с вопросом по поводу наличия работы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фотографии из общежития БНТУ взорвали Сеть
У полигона учений «Запад-2017» повесили растяжку «Русский солдат, иди домой»
12 кадров о том, что никак не ожидали увидеть на Дне письменности в Полоцке
Самая соблазнительная воровка в мире!
Коля Лукашенко устроил пробежку с одноклассниками. Но не выиграл
Модель, которая променяла хоккей на бикини
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
07.09.2017
Холина: «Почему-то многим кажется, что секс все меняет»

Известный колумнист Арина Холина рассуждает на Cosmo о дружбе между мужчиной и женщиной. Дружить или не дружить? Возможно это или все-таки нет?

Есть замечательное клише о том, что дружбы между мужчиной и женщиной нет в природе. Мол, всегда хотя бы кто-то один хочет другого — и это все однажды закончится печально.

Я не знаю, кто все эти люди с таким рвением к печалям и трагедиям. Ну, был у меня много лет друг, несколько лет мы занимались сексом, — и что? Мы ни минуты не были «в отношениях», мы оставались друзьями, которые время от времени после клубов возвращались вместе домой — и вот у нас был секс.

Если честно, даже в голову не приходило, что у нас может быть что-то больше дружбы. Мы все так же вечерами пили вино и долго-долго разговаривали, делились рассказами о своих влюбленностях, ходили вместе развлекаться. У моего приятеля годами была подруга, с которой они тоже иногда занимались сексом — если у них одновременно никого не было, и это никак на дружбу не влияло. Ну, был иногда секс, ну и что?

Почему-то многим (да что там, большинству) кажется, что секс все меняет. После секса сразу же начинаются любовь, стремление все свести к Отношениям (да, с большой буквы), ревность и так далее. Не знаю, почему к сексу надо относиться с такой звериной серьезностью. Этот вот дружеский секс — он даже не всегда бывает ошеломительно прекрасный. Да, тебе хорошо от того, что ты полностью доверяешь человеку, ты с ним чувствуешь себя очень свободно и раскованно, но это не всегда такой секс, за который хочется умереть. Так тоже бывает. Секс потому что «мы могли» и «почему нет?».

В конце концов, сексуальное напряжение есть между всеми людьми, которые друг другу нравятся. Тех, кто нам нравится, мы любим обнимать, целовать, гладить. Так делают родители с детьми, сестры с братьями, сестры с сестрами, ну и так далее. Это в определенном смысле сексуально. А друг — ты с ним не связан кровью, между вами не стоят табу. Эта интимность, эта тактильность вполне могут перейти в секс — и это вовсе не драма, после которой надо вот немедленно решать, на какой вы стороне — там, где дружба, или там, где… Вот где что? Хочется написать «любовь» — но ведь друзей мы тоже любим.

У нас просто очень однозначные представления о том, что такое дружба, любовь, отношения, семья и прочее. Кто-то решил, что дружба — это любовь без секса, но почему это должно быть такой догмой? Просто есть люди, с которыми ты хочешь быть каждый день, а есть другие, с которыми даже секса хочется не всякий раз. Это очень странное мнение: вот если был секс, то «все никогда не станет прежним».

Как определяют «дружбу»? Как «личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи; предполагает личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные, душевные стороны человеческой жизни». Где тут сказано про секс?! Нигде, да.

Все эти представления очень условны. Я однажды зверски поругалась с одной знакомой, которая доказывала, что в клубы люди ходят только ради того, чтобы там с кем-то познакомиться (для секса). Мы прямо орали друг на друга — я уверяла, что просто танцевать тоже люблю. Мне нравятся толпа, алкоголь, танцы и всякие впечатления. Если я одна — то, конечно, надеюсь найти партнера для секса, но если не найду — тоже хорошо, а если я не одна — я всего лишь люблю танцевать, и когда у меня отношения — я все равно хожу в клубы.

Это я к тому, что дружить можно и без мыслей о сексе. (Ну, то есть такие мысли совершенно нормальны — и странно, наверное, если их нет вообще, но от мыслей до дела — большая пропасть. Мысли — это даже не желания.)

У меня было много друзей мужчин без всякого секса. И без влечения с обеих сторон. Не все люди повально хотят друг друга. Это как самые тупые гофомобные клише — мол, эти геи будут ко мне приставать. Все подряд, ага. «Да кому ты нужен! — думаешь в этот момент. — К тебе даже женщины не пристают!»

Эти представления о «дружбе между мужчиной и женщиной» чудовищно устарели. Если вообще когда-либо у таких подозрений были хоть малейшие обоснования. Хотя забавно, конечно, что многие жены богачей дружат непременно с геями. Ха-ха, геям тоже иногда нравятся женщины. И возможность интима в какой-то форме вообще не исключается. Но, слава клише, дружба с геями выглядит «безопасной» для суровых мужей, которые приставляют к своим женщинам охрану (современный пояс целомудрия).

В определенном настроении и с подругой может кое-что начаться — и вот как теперь нам всем относиться к «дружбе между женщиной и женщиной»?

Словом, все эти «народные мудрости» — архаичная чушь. А если в голове появляются навязчивые опасения или мысли, то задумайтесь, все ли у вас в порядке с личной жизнью. Если в любом мужчине мерещится воздыхатель — это намек, что секса либо мало, либо он не самый лучший. Дружите с кем хотите и ничего не бойтесь, в конце концов, никто не знает своих границ, пока не попробует их перейти.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:7)
Главное
Почему Лукашенко упрекнули в «очередном спортивном художественном свисте»
Заманить Маска в Беларусь – за такое можно и звезду героя дать
Холина: «Почему-то многим кажется, что секс все меняет»
Военный аналитик: «Нельзя полностью быть уверенным, что какой-то террорист на легкомоторном самолете не обрушится на АЭС»
Белорусский врач в Саудии: «Наши специалисты получают здесь от 3000 долларов»
«Перадайце Лукашэнку: Ганчар не прадаецца»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY