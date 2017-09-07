Холина: «Почему-то многим кажется, что секс все меняет»

Известный колумнист Арина Холина рассуждает на Cosmo о дружбе между мужчиной и женщиной. Дружить или не дружить? Возможно это или все-таки нет?

Есть замечательное клише о том, что дружбы между мужчиной и женщиной нет в природе. Мол, всегда хотя бы кто-то один хочет другого — и это все однажды закончится печально.

Я не знаю, кто все эти люди с таким рвением к печалям и трагедиям. Ну, был у меня много лет друг, несколько лет мы занимались сексом, — и что? Мы ни минуты не были «в отношениях», мы оставались друзьями, которые время от времени после клубов возвращались вместе домой — и вот у нас был секс.

Если честно, даже в голову не приходило, что у нас может быть что-то больше дружбы. Мы все так же вечерами пили вино и долго-долго разговаривали, делились рассказами о своих влюбленностях, ходили вместе развлекаться. У моего приятеля годами была подруга, с которой они тоже иногда занимались сексом — если у них одновременно никого не было, и это никак на дружбу не влияло. Ну, был иногда секс, ну и что?

Почему-то многим (да что там, большинству) кажется, что секс все меняет. После секса сразу же начинаются любовь, стремление все свести к Отношениям (да, с большой буквы), ревность и так далее. Не знаю, почему к сексу надо относиться с такой звериной серьезностью. Этот вот дружеский секс — он даже не всегда бывает ошеломительно прекрасный. Да, тебе хорошо от того, что ты полностью доверяешь человеку, ты с ним чувствуешь себя очень свободно и раскованно, но это не всегда такой секс, за который хочется умереть. Так тоже бывает. Секс потому что «мы могли» и «почему нет?».

В конце концов, сексуальное напряжение есть между всеми людьми, которые друг другу нравятся. Тех, кто нам нравится, мы любим обнимать, целовать, гладить. Так делают родители с детьми, сестры с братьями, сестры с сестрами, ну и так далее. Это в определенном смысле сексуально. А друг — ты с ним не связан кровью, между вами не стоят табу. Эта интимность, эта тактильность вполне могут перейти в секс — и это вовсе не драма, после которой надо вот немедленно решать, на какой вы стороне — там, где дружба, или там, где… Вот где что? Хочется написать «любовь» — но ведь друзей мы тоже любим.

У нас просто очень однозначные представления о том, что такое дружба, любовь, отношения, семья и прочее. Кто-то решил, что дружба — это любовь без секса, но почему это должно быть такой догмой? Просто есть люди, с которыми ты хочешь быть каждый день, а есть другие, с которыми даже секса хочется не всякий раз. Это очень странное мнение: вот если был секс, то «все никогда не станет прежним».

Как определяют «дружбу»? Как «личные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи; предполагает личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные, душевные стороны человеческой жизни». Где тут сказано про секс?! Нигде, да.

Все эти представления очень условны. Я однажды зверски поругалась с одной знакомой, которая доказывала, что в клубы люди ходят только ради того, чтобы там с кем-то познакомиться (для секса). Мы прямо орали друг на друга — я уверяла, что просто танцевать тоже люблю. Мне нравятся толпа, алкоголь, танцы и всякие впечатления. Если я одна — то, конечно, надеюсь найти партнера для секса, но если не найду — тоже хорошо, а если я не одна — я всего лишь люблю танцевать, и когда у меня отношения — я все равно хожу в клубы.

Это я к тому, что дружить можно и без мыслей о сексе. (Ну, то есть такие мысли совершенно нормальны — и странно, наверное, если их нет вообще, но от мыслей до дела — большая пропасть. Мысли — это даже не желания.)

У меня было много друзей мужчин без всякого секса. И без влечения с обеих сторон. Не все люди повально хотят друг друга. Это как самые тупые гофомобные клише — мол, эти геи будут ко мне приставать. Все подряд, ага. «Да кому ты нужен! — думаешь в этот момент. — К тебе даже женщины не пристают!»

Эти представления о «дружбе между мужчиной и женщиной» чудовищно устарели. Если вообще когда-либо у таких подозрений были хоть малейшие обоснования. Хотя забавно, конечно, что многие жены богачей дружат непременно с геями. Ха-ха, геям тоже иногда нравятся женщины. И возможность интима в какой-то форме вообще не исключается. Но, слава клише, дружба с геями выглядит «безопасной» для суровых мужей, которые приставляют к своим женщинам охрану (современный пояс целомудрия).

В определенном настроении и с подругой может кое-что начаться — и вот как теперь нам всем относиться к «дружбе между женщиной и женщиной»?

Словом, все эти «народные мудрости» — архаичная чушь. А если в голове появляются навязчивые опасения или мысли, то задумайтесь, все ли у вас в порядке с личной жизнью. Если в любом мужчине мерещится воздыхатель — это намек, что секса либо мало, либо он не самый лучший. Дружите с кем хотите и ничего не бойтесь, в конце концов, никто не знает своих границ, пока не попробует их перейти.