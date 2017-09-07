Почему Лукашенко упрекнули в «очередном спортивном художественном свисте»

Глава государства жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов на различных международных стартах в последнее время. Байнет отреагировал.
Касаясь игр белорусской футбольной команды, Александр Лукашенко обратил внимание, что в отборочном турнире чемпионата мира она уступила даже сборной Люксембурга, сообщает БЕЛТА.
— Это быстрее бы забыть. Это же не дело — такое отношение, — подчеркнул он.
По поводу выступления хоккейного клуба «Динамо-Минск», который в чемпионате КХЛ допустил серию обидных проигрышей, сказал:
— Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках.
Не показали достойных результатов и национальные команды на прошедших чемпионатах мира по легкой атлетике, художественной гимнастике и дзюдо.
— На что деньги тратим? — задал риторический вопрос Лукашенко. — У вас есть время для того, чтобы перестроиться, поменять тренеров, если нужно. Если хотите что-то завоевать в спорте, надо быть на голову выше других. Все должны быть безоговорочными лидерами. Спрос с руководителей федераций будет жесточайшим. Приходите за деньгами, если будет перспективный спортсмен и тренер. Под это деньги мы будем выделять, а потом спрашивать с них за результат. И прекратите ссылаться на какие-то перестройки, смену поколений. Деньги получат — это мое жесткое требование к НОКу и правительству — только спортсмен и тренер. Результат дали — приходите и просите что хотите.
Лукашенко отметил, что после каждого неудачного старта он слышит слова оправданий: излишнее давление, волнение, но это часть работы спортсменов:
— Не слишком ли много обращаем внимание на волнение атлетов в ходе состязаний? Спортсмен меньше волнуется тогда, когда готов к соревнованиям. Иван Тихон также волновался. Выходил и думал: как же мне с медалью с Олимпиады приехать? Но его волнение было на фоне колоссальной проделанной работы.
Лукашенко – о предстоящих Евроиграх: «Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов»
Лукашенко напомнил министру спорта Александру Шамко и руководителю федерации по легкой атлетике Вадиму Девятовского о неудачном выступлении в 2017 году на чемпионате мира в Лондоне и вылете из суперлиги командного чемпионата Европы национальной сборной:
— Когда руководитель по виду спорта отправляет атлета на чемпионат, а спортсмен не показывает даже свой результат, к примеру, не взяла высоту, с которой на тренировках легко справлялась, — оправданий не надо, оправдывайтесь медалями.
Как все это мы уже недавно слышали. Из недавнего
Напомним, в мае Лукашенко уже критиковал хоккейную сборную за провальное выступление на олимпийском турнире. Да так страстно и напористо, что даже наехал на своего давнего любимчика – тренера Михаила Захарова.
Тогда он без устали говорил о спорте, в том числе устроил лихой разнос олимпийцам, которые завоевали недостаточно медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Байнет: «Очередной спортивный художественный свист»
Сегодня форумчане сразу же отреагировали на слова официального лидера, также напомнив, что критика большого спорта в стране из его уст звучит далеко не первый раз. А воз и ныне там. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.
«Неправильно поставленный вопрос. «На что деньги трачу?» — вот так правильно».
«На что деньги тратим? Как всегда. На гули и показуху, а на что еще? Искренне не понимаю, что его не устраивает? Вроде же не украли».
«Не оправдываю наших спортсменов, но пусть на себя посмотрит. Угробил экономику, довел страну и народ до нищеты, и бабки тратит народные на свои забавы».
«Опять сотрясает воздух, а тем временем расходы на игрульки великовозрастных лоботрясов превышают расходы на образование. И это не меняется уже десятки лет».