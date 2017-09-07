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Политика
07.09.2017
Илья Горин
Почему Лукашенко упрекнули в «очередном спортивном художественном свисте»

Глава государства жестко раскритиковал выступления белорусских спортсменов на различных международных стартах в последнее время. Байнет отреагировал.

Касаясь игр белорусской футбольной команды, Александр Лукашенко обратил внимание, что в отборочном турнире чемпионата мира она уступила даже сборной Люксембурга, сообщает БЕЛТА.

— Это быстрее бы забыть. Это же не дело — такое отношение, — подчеркнул он.

По поводу выступления хоккейного клуба «Динамо-Минск», который в чемпионате КХЛ допустил серию обидных проигрышей, сказал:

— Не обольщайтесь, что съездили в Сочи и выиграли. Это говорит о том, что играть умеете, но не играете. Стыдно смотреть, как катаются на коньках.

Не показали достойных результатов и национальные команды на прошедших чемпионатах мира по легкой атлетике, художественной гимнастике и дзюдо.

— На что деньги тратим? — задал риторический вопрос Лукашенко. —  У вас есть время для того, чтобы перестроиться, поменять тренеров, если нужно. Если хотите что-то завоевать в спорте, надо быть на голову выше других. Все должны быть безоговорочными лидерами. Спрос с руководителей федераций будет жесточайшим. Приходите за деньгами, если будет перспективный спортсмен и тренер. Под это деньги мы будем выделять, а потом спрашивать с них за результат. И прекратите ссылаться на какие-то перестройки, смену поколений. Деньги получат — это мое жесткое требование к НОКу и правительству — только спортсмен и тренер. Результат дали — приходите и просите что хотите.

Лукашенко отметил, что после каждого неудачного старта он слышит слова оправданий: излишнее давление, волнение, но это часть работы спортсменов:

— Не слишком ли много обращаем внимание на волнение атлетов в ходе состязаний? Спортсмен меньше волнуется тогда, когда готов к соревнованиям. Иван Тихон также волновался. Выходил и думал: как же мне с медалью с Олимпиады приехать? Но его волнение было на фоне колоссальной проделанной работы.

Лукашенко – о предстоящих Евроиграх: «Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов»

Лукашенко напомнил министру спорта Александру Шамко и руководителю федерации по легкой атлетике Вадиму Девятовского о неудачном выступлении в 2017 году на чемпионате мира в Лондоне и вылете из суперлиги командного чемпионата Европы национальной сборной:

— Когда руководитель по виду спорта отправляет атлета на чемпионат, а спортсмен не показывает даже свой результат, к примеру, не взяла высоту, с которой на тренировках легко справлялась, — оправданий не надо, оправдывайтесь медалями.

Как все это мы уже недавно слышали. Из недавнего

Напомним, в мае Лукашенко уже критиковал хоккейную сборную за провальное выступление на олимпийском турнире. Да так страстно и напористо, что даже наехал на своего давнего любимчика – тренера Михаила Захарова.

Тогда он без устали говорил о спорте, в том числе устроил лихой разнос олимпийцам, которые завоевали недостаточно медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Байнет: «Очередной спортивный художественный свист»

Сегодня форумчане сразу же отреагировали на слова официального лидера, также напомнив, что критика большого спорта в стране из его уст звучит далеко не первый раз. А воз и ныне там. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Неправильно поставленный вопрос. «На что деньги трачу?» — вот так правильно».

«На что деньги тратим? Как всегда. На гули и показуху, а на что еще? Искренне не понимаю, что его не устраивает? Вроде же не украли».

«Не оправдываю наших спортсменов, но пусть на себя посмотрит. Угробил экономику, довел страну и народ до нищеты, и бабки тратит народные на свои забавы».

«Опять сотрясает воздух, а тем временем расходы на игрульки великовозрастных лоботрясов превышают расходы на образование. И это не меняется уже десятки лет».

 
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