Заманить Маска в Беларусь – за такое можно и звезду героя дать

Ярослав Романчук – о том, почему белорусским властям было бы гораздо перспективнее, чем бросить вызов Tesla, разработать стратегию привлечения самого инноватора.

– Гораздо перспективнее было бы разработать стратегию привлечения самого Илона Маска и его электрокара в Беларусь, – пишет экономист в «Белгазете». – Это дело тонкое, но очень перспективное. Убедить американского инноватора разместить производство электромобилей в Беларуси – за такое можно звезду героя дать.

Для этого можно было бы бесплатно выделить землю с современной инфраструктурой, гарантировать строительство завода и всей недвижимости по американским стандартам, обеспечить свободную работу PayPal и других платежных систем, предоставить такой же режим, как резидентам Китайско-белорусского промышленного парка и ввести мораторий на проверки на 15 лет.

И, конечно же, полная гарантия святости интеллектуальной собственности. Самому Илону Маску можно было бы выделить в безвозмездное пользование одну из правительственных дач в Дроздах. Встреча Илона Маска с Александром Лукашенко могла бы стать переломным событием в экономической политике Беларуси.

Приход Маска-инвестора в Беларусь со своими товарами дал бы нашей стране больше, чем все миссии МВФ и Всемирного банка вместе взятые. Для реализации такого сценария осталась совсем малость: убедить Лукашенко заманить Маска в Беларусь и получить согласие последнего построить свои заводы в нашей стране.