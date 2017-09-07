В воскресенье вернется лето: по югу до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

8 сентября ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дожди. Утром местами слабый туман. Ветер западный, слабый до умеренного, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

9 сентябряожидается поступление теплых воздушных масс на территорию Беларуси с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем от +17°С по северу до +25°С по югу страны.

10 сентября в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем от +19°С по северо-востоку до +27°С по югу страны.