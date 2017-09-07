«Ирма» устроила на острове Барбуда фильм ужасов

Почти все постройки и инфраструктура небольшого карибского острова разрушены после того, как по нему прошелся ураган.

Местные жители уже сказали: «То, что мы пережили, это фильм ужасов». Сейчас остров непригоден для жизни, заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун.

- Это полное разрушение, - сказал премьер во время пролета над островом, население которого составляет 1600 человек, сообщает ВВС. - Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни.

Сообщается о гибели одного ребенка на Барбуде, но по мере того как разбирают завалы, число погибших, скорее всего, будет расти, сказал премьер.

Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба - серьезных разрушений и погибших там нет, говорил Браун ранее.

В южной части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Ранее сообщалось, что остров остался без электричества. Всего на Карибах в результате урагана погибли семь человек.

По информации американских метеорологов, ураган «Ирма» в четверг приблизился к Пуэрто-Рико - как ожидается, он пройдет по северному берегу острова.

Как выглядит «Ирма», которая способна превращать пальмы в снаряды. Фотофакт

«Ирму» называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч.