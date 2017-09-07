Лукашенко – о предстоящих Евроиграх: «Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов»

Глава государства на заседании исполкома НОК обратил внимание на то, что одной из главных задач на Евроиграх-2019 должно стать создание праздничной атмосферы.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросах безопасности: как показывает международная обстановка, сегодня это одна из ключевых проблем, сообщает БЕЛТА.

— Мы не должны допустить и тени сомнения в надежности Беларуси. Самое главное здесь — не самоуспокаиваться. У нас хватает недоброжелателей, которые попытаются нас в этом плане разубедить. И не дай бог, мы допустим что-то подобное, что происходит у наших соседей в Западной Европе. Делать надо все очень аккуратно. Главное на Играх — спортивные соревнования и праздничная атмосфера для наших сограждан и особенно гостей. Они должны, получив благоприятные, хорошие впечатления о стране, о столице, с такими впечатлениями и вернуться домой, — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что уже подписан договор с ЕОК на проведение Игр. В связи с этим он поинтересовался, все ли в нем предусмотрено с точки зрения интересов страны:

— Решены ли вопросы, о которых мы договаривались в октябре прошлого года? Нет ли подводных камней, которые завтра будут стоить нам миллионы? Прошу проинформировать, какие расходы нам предстоят, как они просчитаны и спланированы. Есть ли у нас полная ясность в отношении бюджета Европейских игр? Хотелось бы услышать, какова на сегодняшний день ситуация с обеспечением телетрансляций Игр. Какие мы приняли на себя обязательства, какая нам будет оказана помощь в этом вопросе со стороны международных организаций?

Особое внимание было уделено подготовке национальных команд по видам спорта:

— Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов.

Он добавил, что сейчас в отдельных видах спорта белорусы показывают неприемлемые результаты.

— Кроме того, ЕОК нам обещал, что Европейские игры 2019 года будут отборочными к Олимпиаде 2020 года в Токио. Что сделано в этом плане?

Глава государства подчеркнул, что от того, как Беларусь проведет Европейские игры, какие спортивные результаты покажет, как представит себя Европе, на десятилетия сложится мнение о стране и ее народе. Поэтому в вопросе организации этого крупнейшего спортивного форума Европы мелочей нет и быть не может:

— От встречи на границе, обслуживания в гостиницах, организации питания до оформления города — все должно быть на высшем уровне. Жду прямого, обстоятельного разговора по всему спектру вопросов подготовки Европейских игр 2019 года. Попросил бы без самоотчетов — мне нужно видеть конкретную ситуацию, ее оценку и ваши предложения. В первую очередь те, которые требуют решения на уровне президента.

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