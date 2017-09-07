Военный аналитик: «Нельзя полностью быть уверенным, что какой-то террорист на легкомоторном самолете не обрушится на АЭС»

Военный эксперт – о покупке российских вертолетов, самолетов и зенитно-ракетных комплексов, которые могут обойтись белорусам в копеечку.

Как стало понятно со слов командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря Голуба, в 2017 году Россия уже поставила в Беларусь партию военной техники – шесть вертолетов Ми-8, а также ракетный комплекс «Тор-М2».

Кроме того, по планам военных, с 2018 по 2020 годы будут приобретены еще 12 военных самолетов Су-30СМ.

К каким военным конфликтам готовится Беларусь? И что означают такие дорогостоящие покупки в военном «супермаркете» – особенно в то время, когда страна находится в экономическом кризисе?

По словам военного эксперта Александра Алесина, такие покупки для белорусского военного бюджета могут оказаться существенными.

– Дело в том, что военный бюджет у нас небольшой, – пояснил он в экспресс-комментарии «Салідарнасці». – По разным оценкам он составляет от 500 до 700 миллионов долларов в эквиваленте. Для сравнения, Турция сейчас торгуется с Россией, чтобы купить комплекс С-400 ровно на эту сумму. И это только за одну единицу! Так что, покупка вертолетов, ЗРК и самолетов – это большие расходы для Беларуси.

По словам собеседника, объяснить такие покупки можно довольно просто – действующая военная техника, которая есть в белорусской армии, уже не соответствует современным вызовам.

– Например, ситуация с системами ПВО у нас не самая лучшая, – обращает внимание Алесин. – Единственное, что новое мы закупаем, это именно зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия «Тор». Это средство борьбы с низколетящими целями: беспилотными аппаратами или легкомоторными аппаратами, которые летят на высотах от 20 до 100 метров.

Эксперт напомнил эпизоды со шведским «плюшевым десантом», а также недавнее пересечение датским самолетом белорусской границы:

– И Беларуси нечего противопоставить таким целям. А приобретенные комплексы – это эффективное средство. И с учетом того, что у нас появляется такой болезненный и важный объект, как АЭС, это важно. В наше время нельзя полностью быть уверенным, что какой-нибудь террорист на легкомоторном самолете с тонной взрывчатки не обрушится на эту станцию.

Что касается вертолетов, то, по словам собеседника, здесь ставка делается на вооружение сил специальных операций Беларуси:

– В случае возникновения ситуации аналогичной украинской, когда появятся «зеленые человечки» или любые незаконные формирования, поддерживаемые извне. Нужно будет оперативно перебрасывать спецподразделения и организовывать им поддержку с воздуха. И вертолеты МИ-8 – это наилучшее средство по соотношению цены и качества.

Истребители, которые Беларусь планирует закупать в ближайшие годы, скорее всего, заменят старую технику.

– Списали уже около 50 старых самолетов. Вместо них, видимо, планируют купить более современные. Но у меня есть большие сомнения, что у нас хватит на это ресурсов. Тут даже всего годового военного бюджета не хватит! Стоимость каждого – в зависимости от модификации – от 45 до 60 миллионов долларов за штуку. Это самая проблематичная часть, которая может вообще не осуществиться – подытожил собеседник.