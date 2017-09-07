За счет чего золотовалютные резервы Беларуси приблизились к $ 7 млрд

Резервы страны в августе увеличились почти на 329 миллионов долларов.

Как сообщает Нацбанк, теперь по состоянию на 1 сентября ЗВР Беларуси составляют 6,9 миллиардов долларов в эквиваленте. Увеличению резервов главным образом способствовали поступления средств в иностранной валюте в бюджет, включая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Интересно, что за весь 2016 год золотовалютные резервы страны увеличились на 751 миллионов долларов.

Напомним, что объем ЗВР имеет важное значение для экономики, так как больший уровень резервов способствует финансовой стабильности экономики в целом и курса национальной валюты в частности.

«При такой экономической политике станем страной пенсионеров и колхозников»