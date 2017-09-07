Улюкаев: «Бойся данайцев, приносящих колбайцев»

В четверг сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.
Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев перед началом заседания по своему уголовному делу в Замоскворецком суде столицы прокомментировал журналистам историю про подаренную ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным корзину с колбасой так:
«Бойся данайцев, приносящих колбайцев» (в оригинале «Бойся данайцев, дары приносящих», - ред.).
На вопрос о том, как он относится к вчерашним словам Сечина на саммите стран БРИКС об «абсолютной уверенности» в виновности экс-министра, Улюкаев, которому запрещено общаться с журналистами, сказал:
- Сечин не ограничен в правах, а я ограничен.
Также, говоря о своем настрое, бывший министр процитировал фразу из стихотворения «Прививка» Сергея Михалкова:
- У меня стальные нервы или вовсе нервов нет.
В настоящее время, по словам экс-министра, он читает рассказ Альберта Камю «Посторонний».
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