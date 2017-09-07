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07.09.2017
Вера Челищева, Новая газета
Улюкаев: «Бойся данайцев, приносящих колбайцев»

В четверг сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев перед началом заседания по своему уголовному делу в Замоскворецком суде столицы прокомментировал журналистам историю про подаренную ему главой «Роснефти» Игорем Сечиным корзину с колбасой так:

«Бойся данайцев, приносящих колбайцев» (в оригинале «Бойся данайцев, дары приносящих», - ред.).

На вопрос о том, как он относится к вчерашним словам Сечина на саммите стран БРИКС об «абсолютной уверенности» в виновности экс-министра, Улюкаев, которому запрещено общаться с журналистами, сказал:

- Сечин не ограничен в правах, а я ограничен.

Также, говоря о своем настрое, бывший министр процитировал фразу из стихотворения «Прививка» Сергея Михалкова:

- У меня стальные нервы или вовсе нервов нет.

В настоящее время, по словам экс-министра, он читает рассказ Альберта Камю «Посторонний».

Мастер-класс: «Иуда Иванович Сечин»

 
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