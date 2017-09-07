На примере Кобякова. Твое лицо, когда требуешь сдать работу в срок, но…

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Накануне в минской Малиновке на объектах для II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019-м, состоялась правительственная инспекция. Ее возглавлял премьер-министр Андрей Кобяков.

Он потребовал, чтобы все объекты были сданы в срок, учитывая, что «все необходимые финансовые средства есть».

Премьер Кобяков и министр спорта и туризма Александр Шамко. Фото sb.by

Отметим, что, как проговаривалось городскими властями на днях, еще один объект, расположенный в другом конце столицы, – многострадальный стадион «Динамо» (закрыт на реконструкцию еще в 2012-м!) будет введен в строй лишь к середине 2018 года. При этом полностью завершить реконструкцию спортивного объекта планируется в 2019 году, когда в Минске пройдут Европейские игры.

Если неразбериха со строительством важного объекта будет продолжаться, то под угрозой может оказаться не только международный имидж Беларуси, но и проведение самих Европейских игр.