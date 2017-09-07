Как островецкие волонтеры защищают кумжу и сёмгу от браконьеров и хищников

Учительница биологии создала команду «рыбных пиарщиков», которые готовы проводить экскурсии по «лососевым» рекам.

О существовании в наших реках лососевых рыб знают далеко не все. Ещё меньше людей догадывается о том, что Беларусь влияет на численность мировой популяции красной рыбы. Теперь появилось место, где об этом с удовольствием расскажут.

На базе школы в деревне Ворняны Островецкого района Гродненской области открылся единственный в своём роде информационный Лососевый центр. Появился он по инициативе местных учителей и благодаря поддержке экологических организаций – шведской «Коалиции «Чистая Балтика» и белорусской «Ахове птушак Бацькаўшчыны».

В ручьи и реки Островецкого района в сезон нереста приходят кумжа и сёмга. Правда, заботиться о сохранении этих видов стали здесь относительно недавно. И вот почему. До 1960-х годов прошлого столетия, по данным ихтиологов, лососевых в водах Нёмана и Западной Двины было достаточно много. Однако после строительства в Литве и Латвии новых ГЭС, не имеющих специальных рыбоходов, кумжу и сёмгу перестали фиксировать на территории Беларуси: проходные лососи попросту не доходили до нас. Небольшое количество рыбы учёные вновь заметили лишь в 1999-м.

– В 2003-м году, когда мы со школьниками занялись краеведческой и экологической исследовательской деятельностью, узнали об этом уникальном явлении – нересте лососевых в реках нашего района, – вспоминает директор Учебно-педагогического комплекса Ворнянский ясли-сад-средняя школа Елена Юркойть.

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