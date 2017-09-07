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Комментарии
07.09.2017
Невзоров: «Плох тот пехотинец, который не мечтает стать фельдмаршалом»

Российский публицист на «Эхе Москвы» – о мусульманах, которые устроили несанкционированный пикет в Москве, и словах главы Чечни.

– В этой Мьянме просто столкнулись террористы двух типов, какие-то сегодня оказались сильнее и поэтому все остальные поднялись в их защиту, и вы знаете, что у нас, в общем, так, очень яростно этим занимаются и весьма и весьма знаменитые, и значительные в России фигуры, такие как Кадыров, который впервые своей оговорочкой дал понять Владимиру Владимировичу, что, в общем, не всё всегда может быть так гладко. Тут же, правда, он постарался залечить нанесенную им рану, опять подчеркнув, что он является пехотинцем.

Но кстати, вот тоже интересный момент. Ведь, вот это постоянное подчеркивание своего пехотинства должно навести на мысль, что очень плох тот пехотинец, который не мечтает стать фельдмаршалом. И, может быть, как раз весь смысл этих пехотинческих его реплик как раз и заключается в этом намеке, – отмечает Александр Невзоров.

 
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