Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8 и ракетный комплекс

Шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» получила Беларусь от России в 2017 году.

— В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», — рассказал командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает ТАСС.

Также Минобороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией «Иркут» на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций «Противник-ГЕ».

Голуб подчеркнул, что все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил.