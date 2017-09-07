Мать, потерявшую ребенка после родов дома, могут наказать в воспитательных целях

Власти оказывают давление на женщин, чтобы они рожали исключительно в роддомах, считает юрист Валентин Стефанович.

30 августа в суде Железнодорожного района Витебска начался судебный процесс над Ольгой Степановой. В феврале женщина родила ребенка дома. Новорожденная девочка умерла.

Глава СК объяснил, почему не сомневается в вине витебской роженицы, потерявшей ребенка

Степанову обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК — до трех лет ограничения или лишения свободы). С мая женщина находится в СИЗО. Ее двухлетнюю дочь воспитывают бабушки.

Заместитель председателя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович в интервью «Завтра твоей страны» отметил, что следит за этим делом по публикациям:

— Как у правозащитника у меня возникло два вопроса, которые свидетельствуют о нарушении прав обвиняемой. Во-первых, мера пресечения – содержание под стражей. Мне непонятно, какие цели преследуют данной мерой пресечения в отношении матери, потерявшей ребенка и воспитывающей двухлетнюю дочь.

Валентин Стефанович подчеркивает, что состав преступления, в котором обвиняют Ольгу, не относится к категории тяжких.

— Это не умышленное преступление в любом случае. Это неосторожная форма вины, — подчеркивает эксперт.

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