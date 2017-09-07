Голая Кардашьян залезла на дерево

Ким Кардашьян опять взорвала соцсети, всего-то выложив свое очередное голое фото.

Кадр для книги фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта был сделан давно, но опубликовала звезда реалити-шоу его только сейчас. Поэтому многие решили, что это своего рода ответ супруге знаменитого музыканта Шэрон Осборн, которая накануне раскритиковала семейство Кардашьян за подмену понятия «феминизм»: мол, единственное, что они делают — это демонстрируют свое тело в не отличающихся скромностью нарядах.

Миссис Осборн полагает, что подобные фото свидетельствуют не о феминизме, а о некотором секс-культе (цитируется по «Сплетнику»):

— Послушайте, это все прекрасно! Если Ким хочет показывать свое тело — это тоже прекрасно! Но это не феминизм, это значит просто вести себя как шлюха. Нет ничего ужасного в том, чтобы быть такой, просто никогда не надо забывать, кто ты на самом деле.

Тем не менее, снимок Кардашьян уже собрал на её страничке в Инстаграм около полутора миллионов лайков. Правда, и критиков, высмеявших звезду реалити-шоу, нашлось немало. Впрочем, и те, и другие работают на её популярность. А значит простенькая провокация Ким вновь удалась.

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