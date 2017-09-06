«Про любовь. Только для взрослых»

В прокате спродюсированный Анной Меликян киноальманах про то, как сохранить отношения в большом городе, с участием Равшаны Курковой, Максима Матвеева и Джона Малковича.

На последнем этаже «Афимолла» в «Москва-сити» — там, где довольно долго стояли гигантские матрешки, а потом, кажется, какая-то уменьшенная копия «Титаника» — выступает импозантный семейный психолог (Джон Малкович).

Его лекция посвящена сохранению отношений в современном мире, а иллюстрациями служат новеллы, снятые шестью российскими режиссерами под руководством продюсера Анны Меликян — автора первого фильма «Про любовь». Так же, как и там, герои новелл сидят в зале.

Это чувствительная полицейская (Равшана Куркова), которой мерещатся строгие родственники. Это школьная учительница (Анна Михалкова), пытающаяся вместе с мужем освежить отношения в компании пары свингеров (Владимир Яглыч и Лукерья Ильяшенко). Или вот, например, популярный артист, звезда блокбастера «Финист» (Максим Матвеев с отчаянной пародией на Данилу Козловского), которого похищает жена депутата (Виктория Исакова), мечтающая родить от актера красивого ребенка, которого ей никак не сделает муж-урод (Федор Бондарчук).

Есть сюжеты и попроще — школьница (Ясмина Омерович) пытается расстаться с невинностью при помощи папиного друга-гуляки (Гоша Куценко).

Ну и не будем забывать про самого Малковича, у которого проблемы с женой (Ингеборга Дапкунайте) и ее фаллоимитатором по имени Филипп.

Первый альманах «Про любовь» вышел два года назад, стал триумфатором «Кинотавра» и «Золотого орла», но особой любви у зрителей не снискал. Вероятно, дело было в том, что за яркой оберткой инстаграм-комедии скрывалось горьковатое высказывание о том, что городским циникам и невротикам любовь не полагается. Несколько героев того фильма (в том числе секретарша Юлия Снигирь, одна из любовниц графитчика-Цыганова Александра Бортич) появляются в кадре и здесь, но все же это совершенно другое кино. Удачная форма ироничного альманаха-лекции (открытая, будем честны, Вуди Алленом) здесь наполнена иным содержанием благодаря расширению числа авторов.

Сложно сходу угадать, что именно продюсер Меликян редактировала в сюжетах своих подопечных, поскольку на экране каждый из них совершенно узнаваем. Павел Руминов («Мертвые дочери», «Статус: свободен») снимает наглую (в начале там показывают взбесившихся от недостатка секса женщин — сексизм), но на деле трогательную историю о преодолении предрассудков. Алексей Чупов и Наталья Меркулова («Интимные места») вновь умудряются сыграть на грани фола и сделать это гомерически смешно — не в последнюю очередь благодаря мужеству Анны Михалковой.

Евгений Шелякин («Пятница») показывает, что мало кто у нас умеет так ловко и чисто снимать комедии положений. Нигина Сайфуллаева («Как меня зовут») снова исследует тайнички девичьего сердца, а Резо Гигинеишвили сбивает истерический хохот финальным упражнением в дождливой мелодраме.

Фильм оставляет зрителя в прекрасном настроении и не лезет без надобности в душу. Тут, вероятно, можно сказать, что и проблемы, затрагиваемые в новеллах, куда более легкомысленные, а потому годятся для избранной в большинстве случаев формы искрящегося фарса. Вроде как и не о любви это, а о каких-то куда более простых вещах. Но если любовь — это и правда способность к совместным занятиям идиотизмом, то «Про любовь 2» полностью отвечает этому запросу и, в отличие от первого фильма, идеально годится в качестве фильма для свидания.

Ну и наконец, интересно еще вот что. «Про любовь» на нынешнем этапе имеет все шансы стать вторым успешным российским киноальманахом после набивших оскомину, но неизменно собирающих в новогоднем прокате «Елок».

Впрочем, сравнивать «Про любовь» с «Елками» — это все равно, что прямо назвать интимного партнера бревном — обидно, даже если совершенно справедливо и сказано из лучших побуждений. Так что мы избежим лишних аналогий и скажем лишь, что для всякого взрослого человека этот фильм может стать отличной спасательной подушкой при переходе из лета в осень.