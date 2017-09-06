Как выглядит «Ирма», которая способна превращать пальмы в снаряды. Фотофакт

На острова Карибского бассейна, а также юго-восточное побережье США надвигается ураган «Ирма», который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

В национальном центре ураганов США сообщили, что на сегодняшний день шторму присвоена максимальная пятая категория, а скорость ветра достигает 300 км/ч.

В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения. Жители США в спешке скупают воду и продукты, в магазинах большие очереди, а полки пустеют.

В одном из супермаркетов в Майами-Бич, где побывал корреспондент агентства Франс Пресс, почти не осталось предметов первой необходимости.

– Все потому, что люди сходят с ума и скупают все, – сказал 81-летний местный житель Глэдис Боске, ранее сообщала ВВС. – Воды нет, молока тоже, есть немного консервов, но нет корма для кошек.

Фото AP и Reuters из супермаркетов Майами: