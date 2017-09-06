В Украине в ДТП погибли четыре политолога и журналист

Жуткая авария произошла на Ровенщине.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Грузовой автомобиль после столкновения вылетел с трассы и перевернулся, сообщают «Вести-Украина».

Полиция устанавливает все детали происшествия. Предварительная версия - занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

Блогер Юрий Романенко уточнил, что погибли четыре политолога: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Сергей Попов. Также известно о гибели журналиста из Черновцов Владимира Карагяура.

Они возвращались из Варшавы с конференции «Стратегия сотрудничества государств Междуморья в условиях гибридной войны».