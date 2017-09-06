Останки Сальвадора Дали зря потревожили

Анализ ДНК не подтвердил родство художника с его «дочерью».

Экспертиза не подтвердила родство скончавшегося в 1989 году художника Сальвадора Дали и претендовавшей на его отцовство испанки Марии Пилар Абель Мартинес. Об этом говорят результаты ДНК-теста, проведенного после эксгумации останков художника, со ссылкой на La Vanguardia пишет «Новая газета».

Тесты ДНК провели по решению мадридского суда, постановившего эксгумировать останки Дали, чтобы установить обоснованность претензий Абель на родство с Дали. Как утверждает Пилар Абель, о своем происхождении она узнала от своей матери, которая работала в доме Дали домработницей, где якобы вступила в связь с Дали в 1955 году.

По словам Пилар Абель, ее мать, забеременев в 25 лет, переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан, он и стал официальным отцом Абель, отмечается в публикации.

21 июля в Испании провели эксгумацию останков художника Сальвадора Дали из склепа в Театре-музее Дали в городе Фигерас, где его тело пролежало 27 лет для проведения ДНК-теста.