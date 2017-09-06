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Комментарии
06.09.2017
Мастер-класс: «Иуда Иванович Сечин»

Социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook комментирует новые подробности дела высокопоставленного российского чиновника Алексея Улюкаева.

«Мастер-класс Иуды. Перед тем как воткнуть «другу» нож в спину, его надо облобызать. Где же таких химически чистых подлецов, лицемеров и провокаторов выводят? Известно где - в КГБ.

Сечин - Улюкаев, из расшифровок, зачитанных в суде.

Заманивает в ловушку.

Сечин: Алексей Валентинович, дорогой.

Улюкаев: Да, Игорь Иванович. Весь во внимании, как я рад тебя слышать.

Сечин: Да не говори, я тоже. Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы там...

Улюкаев: Да.

Сечин: А значит, во-вторых, масса вопросов накопилась там, и по советам директоров, и по всему.

Улюкаев: Ну так давай обсудим все.

Сечин: У меня только просьба одна - если можно, на секундочку к нам подъехать, потому что тут, может быть... Ну, покажу вообще. И вообще на компанию посмотреть.

Улюкаев: Да, с удовольствием посмотрю на компанию. А чего же...

При встрече долго имитирует дружеско-деловую беседу. Забалтывая жертву, гонит какой-то порожняк.

Сечин: Что за это время мы создали. Вот основные показатели нефтяных компаний, акции которых торгуются на бирже. Значит, это ресурсная база текущей добычи и расходов на добычу. Сравнивали только публичные компании. Значит, вот, мы по ресурсной базе и геологоразведке - первое место в мире. По текущей добыче среди компаний - первое место. Себестоимость тоже как бы самая высококонкурентная... (И еще очень долго в том же духе.)

Усыпляя бдительность, делает вид, что заботится о «здоровье друга».

Сечин: Слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так? Это самое. Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Не надо, не надо, зачем...

Сечин: Так, ты сейчас одну секундочку, секундочку, ага, я так коротко тогда, чтобы ты не замерз. Ну, во-первых, приношу извинения, что затянули выполнение поручения. Мы в командировке были.

Жертва усыплена. Паук наносит смертельный удар.

Сечин: Пока туда-сюда собрали объем. Но можешь считать, что задание выполнено. Вот забирай клади и пойдем, чайку попьем. Так, вот ключ на всякий пожарный (преданные Сечиным Улюкаеву ключ и сумка с деньгами были помечены оперативниками специальным раствором).

Краткое содержание разговора Сечина и Улюкаева перед арестом министра

Я Улюкаева не идеализирую. Он, наверное, тот еще фрукт. Но интересен в этой ситуации не он, а Иуда Иванович Сечин и его гебистский кейс провокации и предательства».

 
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