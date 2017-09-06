Как компашка Урганта главу Беларуси подкалывает. И не только на ТВ

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Архивный материал российского журнала Esquire становится актуальным на фоне свежего заявления Александра Лукашенко, который сказал, что не боится показывать, «как живет наш «старший брат». И реакции на эти слова Байнета: «Спасибо, братья, за интереснейшие передачи! С нетерпением ждем продолжения «Крёстного батьки»!»

В апрельском номере Esquire ведущие юмористического шоу «Прожекторперисхилтон» пытались понять журнальный нейминг и предположить, что скрывается за заголовками. Иван Ургант и Сергей Светлаков вспомнили Александра Лукашенко, комментируя «заг» про трон.

Отметим, что телеведущий Иван Ургант и компания неоднократно шутят над президентом Беларуси в телеэфире. Печатный «эфир» не стал исключением.