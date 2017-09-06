Похоже, ясно, почему Лукашенко хорошо разбирается в Brioni и откуда у него часы Patek Philippe

Друг белорусского президента – «дядя Миша из Москвы», миллиардер и собственник бизнеса и недвижимости в Беларуси Михаил Гуцериев – дал интервью «без диктофона» главреду российского глянца для богачей.

Перед встречей с форбсом главу «Татлера» Ксению Соловьеву попросили отключить телефон. Интервью вышло нетрадиционным, однако довольно любопытным, которое, возможно, дает ответы на давние и свежие вопросы неравнодушных белорусов к белорусскому президенту.

Предлагаем избранное из разговора с «обыкновенным мужчиной, обремененным финансовыми проблемами» (как сам себя охарактеризовал бизнесмен Гуцериев).

«То одна трусы спустит, чтобы ягодицы было видно, то другая грудь покажет»

«Надо очень любить Россию, чтобы вернуться. Интересуюсь у Гуцериева, не в России ли он отдыхает.

— Я не езжу на отдых, — отвечает он. — Только в командировки.

Баку, Астана, Париж, Минск (в Беларусь Гуцериев, друг Александра Лукашенко, инвестировал личных сто восемьдесят миллионов долларов и намерен вложить еще сто).

Приезжая в командировку, Михаил Сафарбекович надевает спортивный костюм, кроссовки. Берет мелкие деньги. И до потери сил (обычно четыре часа) гуляет по городу. Ни разу в жизни он не был где-то больше трех дней, даже в отпуске.

— Не то чтобы мне плохо на отдыхе. Просто неинтересно. Заходить по пояс в море... — Гуцериев морщится, явно представляя себе воды Коста-Смеральды, которые кишат отдыхающими всех полов и рас. — Что может быть глупее? Как можно просто лежать на пляже? То одна трусы спустит, чтобы ягодицы было видно, то другая грудь покажет. Здесь же дети. Все мажут друг друга какой-то мазью. Гастарбайтеры с Филиппин носят арбузы, коктейли, смешанные неизвестно из чего. Все сидят на пластмассовых стульях. Мужчина серьезный разве может все это выдержать? Ну я понимаю еще — влюбленные юноша с девушкой, дикий пляж...»

«Я для Brioni много чего придумал»

«Вот уже двадцать лет Михаил Сафарбекович носит один и тот же Patek Philippe. Те, что дарят (за эти годы «подарили штук тридцать»), отдает сыну Саиду.

Но и назвать Гуцериева равнодушным к моде нельзя. Сейчас на нем отличная розовая рубашка с цветной оторочкой (рубашки он, солидный человек, лично заказывает в Brioni). С гордостью откидывает полу пиджака, а там — ярко-зеленая атласная подкладка.

— Я для Brioni много чего придумал, — смеется Гуцериев. — Для пальто — кант красивый. Карманы на рубашки. Упаковку. Мы очень давно работаем вместе. Они мне иногда звонят: «А можно мы вот эту вашу идею предложим другому клиенту?»

— Ну вот, а мне сказали, что вы совсем не про вещи, — говорю я.

— Так ведь это внутри, не видно. А во-вторых, это красиво. Мы ведь не говорим о роскоши, о «роллс-ройсах», драгоценностях, огромных домах. Мы говорим об одежде. Ну что там рубашка? У всех есть рубашки, просто я ее чуть-чуть украсил».

***

Напомним, в 2009-м году журналисты сфотографировали часы белорусского президента во время его визита в Литву. На правой руке Александра Лукашенко красовались швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j, которые стоят почти 17 тысяч долларов или 11 тысяч евро.

Объяснения последовали спустя три года. Лукашенко сообщил репортерам, что дорогие часы, как и автомобиль «Майбах», были подарены ему на день рождения «одним российским человеком». Имя дарителя он не назвал.

А буквально пару недель назад глава Беларуси удивил белорусов своими познаниями в fashion-брендах. Он обратил внимание, что отечественный костюм вице-премьера Михаила Русого не хуже, чем итальянский Brioni. Многие пользователи Байнета тогда удивились: «Президент в курсе, что такое «Бриони», и где его производят!?»

Однако теперь, похоже, понятно, «откуда нитки торчат», благодаря свежему интервью «дяди Миши из Москвы».