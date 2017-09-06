Политолог Пономарь: «С террористами и бандитами нельзя побеждать в белых перчатках»

Украинский политолог Олег Пономарь у себя в Facebookпрокомментировал заявление Владимира Путина о согласии России на введение на Донбасс миротворцев ООН.

Итак. Хорватия. Миротворцы.

1. Сейчас много спекуляций на счет того, что это инициатива Путина. Но на самом деле — это инициатива Украины и Запада уже года два как. И, как я писал, в нынешнем, трагическом и проигрышном для Путина положении, он может только выдать эту идею за свою и показать своему электорату как он дожал Запад (хотя это никак не вяжется даже с последней историей о том, как российских дипломатов вышвырнули из их здания в Сан-Франсиско и как Россия плакала. Но короткая память за белой стеной — это нормально). В Украине же эту версию будет разгонять кремлевская колонна и наши полезные идиоты.

Если схему с миротворцами будут проводить через Совбез ООН, то США никогда не проголосуют российский вариант, ибо США — в положении того, кто диктует условия. Но США могут подыграть РФ в обмен на слив Донбасса и представить Резолюцию как совместную. По голосованию будет видно.

2. Далее.

Вам интересно все равно — как быть уверенными, что миротворцы наши?

Я писал в «Начало Пути», что миротворцы — это технология Запада в разрешении локальных конфликтов в свою пользу. Пляшем с конца, от результата. Миротворцы сыграли свою роль в ликвидации сербской орко-республики на территории Хорватии. Хорватия сегодня — член НАТО и ЕС. Значит миротворцы были наши.

Так и у нас.

Если миротворцы способствуют взятию территории Украины под контроль Украины (и границы), то миротворцы — наши. Локальные индикаторы — вывод тяжелого российского вооружения, доступ миротворцев до границы, отсутствие россиян в составе Миссии — миротворцы наши.

Выборы. Во всех конфликтах всё всегда всё равно заканчивается выборами. Рано или поздно. Если выборы пройдут по украинским законам, с полным допуском украинских партий и СМИ (на что РФ ранее категорически не соглашалась), и миротворцы помогают в этом — значит миротворцы наши.

Глобальные индикаторы — Украина продолжает движение в НАТО и ЕС — миротворцы наши.

3. Далее.

Что я имел в виду в «Начало Пути», когда говорил, что мы тоже можем иногда играть не по правилам и арбитры будут на нашей стороне?

С террористами и бандитами нельзя побеждать в белых перчатках. Быть политкорректным джентльменом и тд. Когда сербские бандиты стреляли в Хорватии, то западные миротворцы им противостояли. Но, когда хорваты проводили свою знаменитую Operacija Oluja по очистке Хорватии от сербской орко-республики, то миротворцы (арбитры) на время просто отвернулись. Да, цинично. Но главное — результат. А для его достижения все средства хороши.

4. Санкции.

Согласие РФ на миротворцев не снимает санкции с РФ. Ибо США свои санкции ввели на очень много лет в виде Закона, а ЕС продлевает свои каждые полгода (сегодня буквально). Для разговора о судьбе санкций РФ должна полностью выполнить Минские соглашения — уйти из Украины.

5. Германия.

Не смотрите на то, что говорит глава их МИДа. Штайнмайер говорил ровно то же самое (и у некоторых здесь была истерика, а в РФ — веселье). Много раз говорил и пару лет, но санкции никто не отменил и даже не подумал. Решает Меркель, а Меркель — камень. Просто пока США вовсю используют кнут, то кто-то должен перед ослом держать морковку. Старый прием.

И в конце.

Никогда не забывайте, кто под 10-ью Пакетами санкций и кто просит их снять. Не забывайте, что Минфин США положил глаз на весь общак РФ. Поэтому не забывайте, кто диктует условия, а кто делает вид, что диктует условия (Киселев и Соловьев не зря едят свой хлеб).

Общий тренд очевидный.

Удачи всем.