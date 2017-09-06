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06.09.2017
Ведомости
Как выглядит «корзинка с колбасой» от «правой руки Путина»

Как выяснилось, это традиционный подарок президента «Роснефти».

Фото предоставлено одним из получателей подарка

Корзинка с колбасой «От Иваныча» (см. фото) - традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорит один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал «Ведомостям» и высокопоставленный чиновник.

Краткое содержание разговора Сечина и Улюкаева перед арестом министра

Об увлечении Сечина охотой в 2015 г. писал Forbes со ссылкой на источники. Тогда они рассказывали, что «каждые две недели, если нет аврала, Сечин охотится на крупного зверя: в России это чаще всего олень», и заключали: «чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение». Поэтому в столовой одного из московских офисов «Роснефти» готовят колбасные изделия. В ассортименте до 16 разновидностей колбас, сосисок, сарделек, есть даже колбасный хлеб, писал Forbes.

Сохранилась ли практика делать эксклюзивную колбасу, представитель «Роснефти» пока не ответил. В 2015 г. он говорил, что «личный досуг Игоря Сечина находится за пределами компетенции пресс-службы компании».

«Корзинка с колбасой» упоминается в расшифровке переговоров Сечина и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которую накануне зачитали в суде. Улюкаев обвиняется во взятке в $ 2 млн, которую, согласно материалам следствия, он получил в офисе «Роснефти». В стенограмме аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку.

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что корзинка с колбасой «никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела не имеет». «Как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно», - сказал Леонтьев радиостанции «Говорит Москва».

 
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