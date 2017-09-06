Национальный аэропорт «Минск» не захотел называться в честь Франциска Скорины

И предложил переименовать в честь известного белоруса другое государственное учреждение.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке блогер Антон Мотолько, руководство аэропорта ответило на коллективное обращение с просьбой назвать аэропорт в честь Франциска Скорины.

По мнению заместителя генерального директора Виктора Палея, такая просьба «удовлетворена быть не может, в том числе и по причинам финансово-экономического характера».

– В настоящий момент в соответствии с бизнес-планом развития предприятия, согласованным замминистра транспорта и коммуникаций А. Н. Авраменко, финансовые средства на реализацию мероприятий по переименованию аэропорта не предусмотрены. Их взыскание в связи с реализацией проекта по строительству второй искусственной взлетно-посадочной полосы не представляется возможным, – отметил в письме он.

По мнению представителя аэропорта, имя Франциска Скорины следует присвоить Национальной библиотеке Беларуси, так как его фигура ассоциируется в обществе с книгопечатанием и просвещением. Более того, рядом с ней уже установлен «прекрасный памятник исторического деятеля».

Напомним, что петиция, которую поддержали более 800 белорусов, предлагает не только назвать в честь первопечатника Национальный аэропорт, но и инициировать установку памятников Скорине в центре Вильнюса, Кракова, Киева и Москвы силами белорусской стороны, а также назвать в честь Скорины один из центральных проспектов Минска.