Как выглядит самая дорогая квартира в Дроздах

Стартовая цена 2-комнатной квартиры в – 450 тысяч долларов.

Фотографии престижного жилья размещены на сайте о недвижимости realt.by.

Примечательно, что квадратный метр в этой двушке, которая находится в микрорайоне Дрозды по улице Тихая, стоит в 4,5 раза дороже рынка —$ 5000. В этой части города проживает вся политическая верхушка Беларуси, спортивная, творческая и деловая элита.

Квартира расположена на третьем этаже 6-этажного дома 2010 года постройки. Дом относится к классу «премиум». При этом размер квартиры по элитным меркам довольно скромный. Общая площадь — 86 кв.м.