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Экономика
06.09.2017
Евгений Федоров
Дмитриев и Короткевич встретились с министром экономики. Что это было?

Похоже, часть белорусских чиновников уже созрела для реформ.

Лидеры кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич встретились с министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским. Политикам удалось поговорить с чиновником «о тех проблемах, которые есть, и тех решениях, которые нужны стране».

В ходе встречи представители оппозиционной силы подняли несколько важных экономических вопросов.

– Во-первых, мы говорили о том, что Беларусь – это не только Минск, – рассказал «Салідарнасці» Андрей Дмитриев. – И важно, чтобы те идеи, которые высказываются, доходили в виде конкретных решений до регионов. Нужно прописать в стратегии развития малого и среднего бизнеса гораздо больше полномочий для местных советов депутатов, которые могли бы взять на себя функцию координирующего органа, следить, чтобы не лютовали контролирующие органы.

Второй вопрос, который в разговоре с чиновником подняли представители «Говори правду», касался самозанятости населения:

– Нужно сделать, чтобы женщина у себя дома могла выкроить кому-то юбку или платье, а затем продать, чтобы себя прокормить. Нужно чтобы не налоговая к ней стучалась за незаконную предпринимательскую деятельность, а местные исполкомы с благодарностью, что она сама себя обеспечила работой. Мы выступаем за то, чтобы максимально расширить перечень, что люди могут делать: это и ремонтные работы, и мелкая торговля, и любой вид услуг между человеком.

Третий вопрос, по словам Андрея Дмитриева, касается проблемы плохой координации между разными министерствами.

– Беларуси нужны не просто отдельные экономические решения, а полноценная экономическая политика. И разные министерства должны иметь свои стратегии развития и заниматься формирование политики, а не просто решением каких-то локальных задач.

Лидер «Говори правду» также отметил, что министр «был очень открыт и сказал, что без альтернативного мнения не может быть развития страны». Чиновник признался, что ему близок скандинавский опыт решения подобных проблем, и это то, что Беларуси можно перенимать.

– Нужно наконец решиться на серьезные шаги в экономике, – подчеркнул Андрей Дмитриев. – Старая модель просто встала колом: можно еще пять МТЗ построить и выпустить десять тысяч тракторов, но если их некуда будет продать, если не будет развития малого и среднего бизнеса, то ничего не изменится. И встреча показала, что понимание во власти этого есть. Но для этого нужна политическая воля.

Политик признался, что все чаще приходит к выводу, что «власть – это не один человек, это разные люди с очень разными интересами».

– Есть те, которых мы называем реформаторами, которые понимают, что нужны перемены, чтобы страна могла просто двигаться вперед, не говоря о большом развитии. Но есть сегодня и те, кому выгодно сегодняшнее положение, кому нравится получать дотации из бюджета и выдумывать грандиозные идеи, которые стоят стране миллиарды долларов. Более того, есть силовики, которые очень болезненно все воспринимают. И это замедляет реформы в стране, – подчеркнул собеседник.

 
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