Добро пожаловать на Траппист-1! Межпланетное путешествие не желаете ли?

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA создали плакаты, в которых они рекламируют отдых и развлечения на недавно открытых планетах.

Весной этого года в 40 световых годах от Солнца были найдены три потенциально обитаемые планеты. Ученые пришли к выводу, что у одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея существует система из семи планет размером с Землю.

На трех из этих семи планет условия подходят для существования жизни.

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