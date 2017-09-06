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Общество
06.09.2017
Салiдарнасць
Минобразования запретило брать деньги за продленки. В Борисовской школе признали ошибку

«Это просто перегиб какой-то в школе».

Новость о том, что в Борисове за пребывание детей в школе до начала уроков родители должны доплачивать, дошла и до Минобразования. Там заявили, что такое требование неправомерно и деньги за утренние продленки брать в школах не должны.

— За продленки деньги взиматься не должны, — заявила TUT.BY пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. — Их могут взимать, только если организовано питание. Понимаете, мы говорили, что не проблема, если уроки начинаются с 9 утра, приводить детей в школу пораньше, чтобы они там были под присмотром. Но мы не имели в виду, что будут создаваться группы кратковременного пребывания и за них будут платить родители. Это просто перегиб какой-то в школе.

В Министерстве образования отмечают: до начала занятий, с 8 или даже с 7.30, в школе должен быть открыт класс или несколько классов, где дети могли бы заняться чем-то полезным: почитать что-то, порисовать, повторить уроки. За детьми может присматривать социальный педагог, или психолог, или дежурный учитель. Как много нужно таких дежурных? Тут все зависит от размера школы и количества учеников, которые приходят до начала уроков или остаются после.

В Борисове признали ошибку и заявили, что не будут брать деньги в школах.

Напомним, о такой практике стало известно 5 сентября. Родителям учеников предложили платить 2,38 рубля за полтора часа такой продлёнки, час должен был обходиться в 1,88 рубля.

Как сообщили Еврорадио в отделе образования Борисовского райисполкома, такое предложение — ошибка директора школы.

— Есть услуга — платные образовательные услуги. Директор школы думала предложить такие услуги. Но такие услуги не могут оказываться до начала занятий, поэтому, безусловно, это была ошибка. Группы так и не были сформированы ни в одной из школ района.

Родители: «В школе какой-то хаос! Три дня к 9 утра, один день — к 8, один — к 8.15»

В Колиной школе рассказали, как родители восприняли перенос занятий на 9 утра

 
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