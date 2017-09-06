Глава СК объяснил, почему не сомневается в вине витебской роженицы, потерявшей ребенка

«Надеюсь, суд примет сторону следователей».

Глава Следственного комитета Иван Носкевич объяснил, почему действия витеблянки, рожавшей дома и потерявшей ребенка, следователи квалифицировали как «причинение смерти по неосторожности», а в случае со смертью младенца в роддоме Мяделя проверку будут проводить только, если родственники обратятся с заявлением.

— Эти истории совершенно разные. Проверка по Мяделю еще не завершена, и мы не вправе давать окончательную оценку. Что касается витебской истории, то у нас не было никаких сомнений в наличии признаков состава преступления в действиях матери, — завил глава СК TUT.BY. — И ажиотаж в СМИ абсолютно не адекватен картине происшествия. Мать неоднократно предупреждали, что она может попасть в ситуацию, когда возможны сложности с родами, и она отказалась становиться на учет и госпитализироваться при том, что роды протекали сложно. После родов ею не были приняты правильные меры, которые бы приняли квалифицированные медик, акушерка или доктор. Именно поэтому инцидент был квалифицирован как причинение смерти по неосторожности. Я не буду забегать вперед, вскоре огласят решение суда, надеюсь, он примет сторону следователей, — сказал председатель СК.

— Вы говорите, что мать после родов не предприняла правильные меры. Какие именно?

— Нужно было становиться на учет и следовать рекомендациям медиков, к сожалению, она не прислушалась. Что касается мядельской истории, то, как только будет решение по ней, мы объясним, почему в одной ситуации подход один, а во второй — другой. И поверьте, в двух ситуациях решение будет абсолютно законным.

Женщина, которую судят за гибель ребенка после домашних родов, ранее была судима