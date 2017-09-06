К концу недели потеплеет до +25°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В среду, 6 сентября, дожди пройдут преимущественно по восточной половине страны. Максимальная температура воздуха в пределах от +10°С до +16°С, в южных и западных районах до +18°С. В Минске дождь, до +12.. +14°С, сообщает сайт Белгидрометцентра.

7 сентября также пройдут дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью +5..+10°С, максимальная днем +10..+16°С.

8 сентября прогнозируются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +12..+19°С.

К субботе потеплеет. 9 сентября преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+23°С, по югу до +25°С.