20 лет Маладому Фронту: архивные фото, воспоминания и поздравления

6 сентября 1997 года в Минске прошел учредительный Сойм молодежной общественно-политической организации «Малады фронт».

Вскоре это молодежное крыло Белорусского народного фронта стало полностью самостоятельной организацией. Власти так и не зарегистриовали «молодофронтовцев», из-за чего им пришлось сделать это в Чехии. «Малады фронт» и спустя 20 лет напоминает о себе громкими политическими акциями и общественными кампаниями.

Сегодня бывшие и действующие участники «Маладаго фронта» делятся в соцсетях воспоминаниями и архивными фотографиями, а также поздравляют друг друга с памятной датой. «Салідарнасць» собрала избранные моменты.

Павел Северинец выступает на учредительном Сойме 20 лет назад. Фото Владимира Кормилкина из архива Миколы Пачкаева

После Сойма

Делиться воспоминаниями в соцсетях первым призвал Павел Северинец, стоявший у истоков организации. Он также пригласил всех желающих 6 сентября на штаб-квартире партии БНФ провести мозговой штурм о дальнейшей деятельности «МФ».

Спикер Верховного Совета 13 созыва Семен Шарецкий приветствует участников учредительного Сойма

Лидер сегодняшней партии БНФ Алексей Янукевич и Павел Северинец: 20 лет назад и в наши дни

Нынешний лидер «Маладога Фронта» Змитер Дашкевич с подходит к памятной дате с неизменным юмором:

«Я з дружбанамі іду адзначаць #МФ20год, Змагар. А што робіш сёньня ты?!»

«#МФ20год маладафронтаўскі пул ля сьцен самага знакамітагу будынку сярод змагароў — спецпрыёмніка-разьмеркавальніка па вуліцы Акрэсьціна. Па гадочку недзе мы тут выкаталі. За што #ДзякуйМаладыФронт табе, бо дзе б мы бадзяліся і што было б з намі, каб Бог не гуртаваў нас у табе, яднаў і вёў праз усе выпрабаваньні?»

Вспоминает зампредседателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич:

«Добра памятаю такую самую раніцу, але 20 год таму, 6-га верасня 1997 году. Я быў адказным прывезці Гарадзенскую дэлегацыю на Устаноўчы Сойм. Сяргей Паўленка на той час ўжо быў ў Менску. Ехалі плацкартным вагонам цягніка Гародня-Гомель. Ён выпраўляўся позна ўвечары і на раніцу мы паспяхова групай ў дзесятак чалавек апынуліся на чыгуначным вакзале. Але трэба было яшчэ дабрацца да ДК «Сукно»...

Спускаемся ў метро, а з супрацьлеглага выхаду па сходах спускацца натоўп міліцыянтаў. У мяне унутры ўсё пахаладзела — не давёз. Міліцыянты пачалі выстраівацца ланцужком ўздоўж перону. Аказалася, што гэта былі курсанты. Каб не стварыць даўку іх размеркавалі такім чынам па ўсім цягніку.

Паспяхова дабраліся да месца і болей ў той дзень не было неспадзяванак. Наадварот, быў выдатны настрой і агульная радасць ад стварэння моцнага моладзевага руху. З Днём Народзінаў,

Малады Фронт! Дзякуй, МФ!»

Лидер партии БНФ Алексей Янукевич публикует архивные фото и короткие комментарии к ним:

«2000 або 2001 год. Уладзь Лабковіч абараняе Сержука Бахуна ў адміністрацыйным працэсе. Я падтрымліваю маральна»

«1998 год. Акцыя за вызваленьне Паўла Севярынца і Аляксея Шыдлоўскага»

Брестские молодофроновцы с Павлом Северинцем, в центре с флагом — Сяржук Бахун

Фотоархив гродненского «МФ»:

Фотоальбом Ганны Шапуцька: